120 لاعباً في قائمة «الخماسي الحديث» بـ«عام 2025»



علي معالي (أبوظبي)

شهد عام 2025، عملاً استثنائياً في اتحاد الخماسي الحديث، وهو ما أكدته الأرقام والإحصائيات المختلفة، وارتفع عدد اللاعبين المسجلين رسمياً في الاتحاد إلى 120 لاعباً ولاعبة بمختلف الفئات العمرية، في مؤشر إيجابي على تزايد الإقبال على هذه الرياضة المركبة، وحديثة العهد بالدولة وفي ملاعبنا، وهذا العدد مؤشر إيجابي للغاية على انتشار اللعبة.

وقالت الدكتورة هدى المطروشي رئيس الاتحاد أن المشوار ما زال طويلاً حتى نحقق طموحاتنا وأضافت: «المؤشرات إيجابية للغاية، وما حدث في 2025 يؤكد أننا نسير بخطوات سريعة نحو ما نصبو إليه مع هذه الرياضة».

وكان نشاط الاتحاد قد شهد توسعاً ملحوظاً خلال الموسم، حيث بلغ عدد الأندية المنضوية تحت مظلته 3 أندية وهي، مليحة، كلباء، والبطائح، بالإضافة إلى لاعبين فريق القوات المسلحة للخماسي الحديث وعددهم 18 لاعباً.

وقالت د.هدى المطروشي: «ما يحدث حالياً يعكس التطور المتسارع للعبة في الدولة، والجهود الكبيرة المبذولة في مجالات تطوير الكوادر، توسيع قاعدة الممارسة، وتحقيق نتائج مشرفة في البطولات الإقليمية والعالمية».

وأضافت: «حرص الاتحاد على تأهيل الكوادر الفنية والتحكيمية، حيث نظّم خلال عام 2025، دورة الحكام الدولية، للمستوى الأول بمشاركة 35 حكماً، ودورة الحكام المحلية للمواطنين بمشاركة 23 حكماً، وتهدف إلى رفع كفاءة التحكيم».

وقالت هدى المطروشي: «حقق لاعبونا نتائج مشرفة خلال مشاركاتهم الخارجية، حيث حصدوا الميداليات في بطولات مختلفة، أبرزها، البطولة العربية للرباعي بمدينة الإسكندرية بواقع برونزيتين، وبطولة غرب آسيا لليزر رن بالكويت، وحققنا خلالها 4 ذهبيات، و3 فضيات، وبرونزيتين، ثم جاءت بطولة العالم للبياثل والترياثل وليزر رن في جنوب أفريقيا وهي المشاركة العالمية الأولى لنحقق خلالها 5 فضيات، و3 برونزيات».

وقالت: «في إطار استراتيجية نشر اللعبة على مستوى القاعدة، بلغ عدد الأكاديميات والمراكز التدريبية المعتمدة 4 مراكز في كل من: أبوظبي، دبي، عجمان، ورأس الخيمة، بمشاركة إجمالية بلغت 110 طالبا وطالبة من المدارس التعليمية، ضمن برامج تهدف لاكتشاف المواهب وصقلها منذ المراحل المبكرة، عزّز الاتحاد خلال 2025، حضوره الدولي من خلال توقيع 4 اتفاقيات تعاون خارجية مع كل من: الصين، أوزبكستان، الهند، وكازاخستان، كما وقع اتفاقية محلية مع اتحاد الإمارات للرياضة للجميع، بما يسهم في توسيع قاعدة الممارسة وتعزيز التعاون المؤسسي».

وختمت هدى المطروشي قائلة: «هناك محطات بارزة أيضاً من أبرزها، حجز منتخب الرجال مقعداً بدورة الألعاب الآسيوية باليابان 2025، في إنجاز يعكس تطور مستوى اللعبة وثمار العمل الفني والإداري، وفوزنا باستضافة البطولة الآسيوية للبياثل والترياثل وليزر رن والمقرر إقامتها في أكتوبر 2026، بما يؤكد ثقة الاتحاد الآسيوي في القدرات التنظيمية للدولة».