«الأبيض الأولمبي» يدشّن تجمّع دبي استعداداً لآسيا 2026

معتصم عبدالله (أبوظبي)

يدشّن منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم تجمّعه الداخلي في دبي مساء الجمعة المقبل، ضمن تحضيراته لخوض منافسات نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً 2026، المقررة إقامتها في مدينتي جدة والرياض بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 7 إلى 25 يناير 2026، والتي يسجّل فيها «الأبيض الأولمبي» ظهوره السادس في تاريخ البطولة، بعد مشاركاته السابقة في نُسخ عُمان 2014، قطر 2016، تايلاند 2020، أوزبكستان 2022، وقطر 2024.

وأوقعت قرعة النهائيات منتخب الإمارات في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات اليابان وقطر وسوريا، حيث يتأهل الأول والثاني إلى الدور ربع النهائي، على أن تُقام المباراة النهائية يوم 25 يناير 2026.

وتشهد نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً مشاركة نخبة المواهب في القارة الآسيوية، في النسخة السابعة من البطولة، بعد اكتمال عقد المنتخبات الـ 16 بتأهل 15 منتخباً عبر التصفيات التي أُقيمت في سبتمبر الماضي، لتنضم إليها السعودية المستضيفة، التي تشارك تلقائياً للمرة الأولى بصفتها البلد المنظم.

وتضم قائمة المشاركين جميع الأبطال السابقين الخمسة، العراق، اليابان، جمهورية كوريا، السعودية، وأوزبكستان، إلى جانب أستراليا والأردن، لتكون هذه المنتخبات السبعة الوحيدة التي شاركت في جميع نُسخ البطولة حتى الآن.

كما تشهد النسخة الحالية الظهور الأول لمنتخبي قرغيزستان ولبنان في النهائيات، ليرتفع العدد الإجمالي للمنتخبات التي شاركت في تاريخ البطولة إلى 27 منتخباً.

ويفتتح «الأبيض الأولمبي» مشواره في النهائيات يوم 7 يناير بلقاء منتخب قطر على استاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية في جدة، فيما تجمع المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها منتخب اليابان، حامل اللقب والمنتخب الوحيد الذي تُوّج بالبطولة أكثر من مرة (2016 و2024)، بنظيره منتخب سوريا، الذي يسجّل تأهله الخامس وينهي غياباً منذ نسخة 2020.

وذكر تقرير نشره موقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن «الأبيض الأولمبي» يتطلع بطموح كبير إلى تحقيق إنجاز جديد في البطولة، مشيراً إلى أن المنتخب الإماراتي لم يسبق له تجاوز الدور ربع النهائي، وهو الهدف الذي يسعى هذا الجيل الجديد من اللاعبين إلى تحقيقه في النسخة المقبلة.

وأضاف التقرير: «تأهلت الإمارات إلى النهائيات بصفتها واحدة من أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثاني في مجموعاتها، بعدما حلّت وصيفة للمجموعة الأولى خلف إيران، وكان الفوز الكبير 13-0 على جوام في الجولة الأخيرة من التصفيات حاسماً، إذ منح الإمارات بطاقة التأهل بفارق الأهداف على حساب الهند».

وجاءت التحضيرات المثالية لمنتخب الإمارات الأولمبي تحت قيادة مدربه الأوروجوياني مارسيلو برولي، من خلال مشاركته في بطولة كأس الخليج للمنتخبات تحت 23 عاماً 2025، التي خاض خلالها مباريات قوية أمام منتخبات عُمان والعراق واليمن، إلى جانب خوضه مباراتين وديتين أمام سنغافورة وتونس خلال معسكره التدريبي في شهر نوفمبر الماضي.

ويُعد المهاجم منصور المنهالي، المعار حالياً إلى نادي بني ياس قادماً من نادي الوحدة، أحد أبرز الخيارات الهجومية المتاحة للمدرب برولي، في ظل ما يمتلكه من قدرات تهديفية وحضور مؤثر داخل منطقة الجزاء.