17 مساهمة تمنح ماني لقب «الأكثر تأثيراً» في «أمم أفريقيا»

الرباط (د ب أ)

أصبح المهاجم السنغالي الدولي ساديو ماني رسمياً اللاعب الأكثر تأثيراً في الجوانب الهجومية في تاريخ كأس أمم أفريقيا منذ عام 2006، متجاوزاً الرقم القياسي المسجل باسم الأسطورة الإيفواري ديدييه دروجبا.

ونجح مهاجم نادي النصر السعودي في تعزيز مكانته التاريخية، خلال فوز السنغال على بنين بثلاثة أهداف دون رد مساء الثلاثاء، في ختام دور المجموعات لكأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب، حيث قدم تمريرة حاسمة، رفعت إجمالي مساهماته التهديفية إلى 17 مساهمة (سجل 10 أهداف وصنع 7 أهداف).

هذا الإنجاز جعل ماني ينفرد بالصدارة متخطياً دروجبا الذي توقف رصيده عند 16 مساهمة (11 هدفاً و5 تمريرات حاسمة)، كما تساوى ماني مع النجم الإيفواري السابق يايا توريه كأكثر من قدم تمريرات حاسمة في البطولة خلال العقدين الأخيرين برصيد 7 تمريرات.

وسلطت منصة «ستاتس فوت» الفرنسية الضوء على استمرارية ماني وتألقه في النسخ المتتالية، بدءاً من مساهمته في تحقيق لقب 2021 وصولاً إلى النسخة الحالية، وهو ما يعكس تطوره من جناح سريع إلى مهاجم متكامل يصنع الفارق بالتسجيل والصناعة على حد سواء، مما يجعله المحرك الأساسي لطموحات «أسود التيرانجا» في الحفاظ على سيادتهم القارية.