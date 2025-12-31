الخميس 1 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
111 رياضياً من «أصحاب الهمم» يشاركون بألعاب «الماسترز»

111 رياضياً من «أصحاب الهمم» يشاركون بألعاب «الماسترز»
31 ديسمبر 2025 14:43

أبوظبي (وام)
أعلنت اللجنة البارالمبية الوطنية، مشاركة 111 من أصحاب الهمم في فعاليات ألعاب الماسترز «أبوظبي 2026»، في 10 رياضات مختلفة.
وأكد ذيبان سالم المهيري، الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية، أن أصحاب الهمم ركيزة أساسية في الفعاليات الرياضية، بتفاعل كبير يعزّز دورهم المحوري في الأنشطة المجتمعية، وغرس روح الحيوية والنشاط.
وأضاف أن اللجنة البارالمبية الوطنية تتابع كافة التفاصيل المرتبطة بالحدث، لتمكين أصحاب الهمم من التحديثات المرتبطة بالفعاليات، وحثّهم على التجاوب مع جميع المبادرات المعلنة من اللجنة المنظمة، مع بدء العد التنازلي للحدث المقرر فبراير المقبل.

