الخميس 1 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

الإمارات يُنهي ارتباطه مع بدر طبيب

الإمارات يُنهي ارتباطه مع بدر طبيب
31 ديسمبر 2025 14:45

معتصم عبدالله (أبوظبي)
أنهى مجلس إدارة شركة نادي الإمارات لكرة القدم ارتباطه بمدرب الفريق الأول بدر طبيب، وذلك عقب الاجتماع، الذي عقده المجلس في إطار المراجعة الشاملة لأداء الفريق في دوري الدرجة الأولى خلال المرحلة الماضية، وحرصاً على مصلحة النادي وتحقيق تطلعاته الفنية في المرحلة المقبلة.
وتقدم مجلس الإدارة، في بيان رسمي، بخالص الشكر والتقدير للمدرب بدر طبيب على ما بذله من جهود مخلصة وعمل احترافي طوال فترة توليه قيادة الفريق الأول، مثمّناً التزامه وانضباطه وتفانيه في أداء مهامه، ومتمنياً له دوام التوفيق والنجاح في مسيرته التدريبية المقبلة.
وكان فريق الإمارات قد تعادل سلبياً مع ضيفه العربي في الجولة الحادية عشرة لدوري الدرجة الأولى، ليحتل «الصقور» المركز السادس برصيد 17 نقطة من 10 مباريات، في وقت يتصدر فيه الفجيرة جدول الترتيب برصيد 20 نقطة، ويحل دبا الحصن والعربي في المركزين الثاني والثالث برصيد 19 نقطة، مقابل 18 نقطة لفريقي يونايتد والذيد في المركزين الرابع والخامس.

الإمارات
دوري الأولى
بدر طبيب
