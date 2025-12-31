الخميس 1 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

كوليبالي.. خيبة أمل في «ليلة المئوية»

كوليبالي.. خيبة أمل في «ليلة المئوية»
31 ديسمبر 2025 14:48

الرباط (د ب أ)
أكد كاليدو كوليبالي أنه لا يشعر بـ«أي خوف» بشأن مستقبل المنتخب السنغالي، رغم تعرضه للطرد في ليلة كان من المفترض أن تكون احتفالية بمناسبة خوضه المباراة رقم 100 بقميص «أسود التيرانجا».
وتعرّض قائد المنتخب السنغالي للطرد في الدقيقة 70 خلال الفوز على بنين بثلاثة أهداف دون رد، في ختام دور المجموعات مساء الثلاثاء، بسبب تدخل عنيف.
واعترف كوليبالي في تصريحات للصحفيين عقب المباراة بأنه يشعر بخيبة أمل، بسبب الغياب عن بلاده في دور الستة عشر، مضيفاً «إنه أمر مخزٍ أن أتلقى البطاقة الحمراء في هذه المباراة، لكن الأهم هو أن السنغال تأهلت وتصدرت مجموعتها».
وأوضح «لقد ظهرنا بشكل طيب، إذ نجحنا في تسجيل الهدف الثالث بـ10 لاعبين فقط، وأنا فخور جداً بما حققناه أمام خصم صعب كبنين، لقد أثبتنا أننا فريق رائع».
وعن شعور الجماهير بالقلق إزاء غيابه عن أسود التيرانجا في دور الستة عشر، قال كوليبالي «ليس لديَّ أي خوف، القميص لا يخص أحداً بعينه بل ينتمي للشعب، وسواء لعبت أنا أو أي لاعب آخر، الأهم هو تقديم 100% من مجهودنا من أجل تحقيق الفوز، أفضل أن تفوز السنغال وأنا خارج الملعب على أي شيء آخر، ولديَّ إيمان مطلق بهذا الفريق وقدرته على الذهاب بعيداً».
كما أشاد كوليبالي بالبدلاء الذين أثبتوا جدارتهم، مشيراً إلى أن عبدالله سيك هو من «فتح آفاق المباراة» وقدم أداءً رائعاً، كما أثنى على دخول مامادو سار، مؤكداً أن السنغال تمتلك القدرة على خوض مباريات كبيرة بغض النظر عن هوية المشاركين.
وفيما يخص حالة لامين كامارا الذي غادر الملعب مصاباً، أوضح قائد منتخب السنغال أن اللاعب يعاني من إصابة في الكاحل وسيخضع للفحوصات اللازمة.
كما شدد كوليبالي على ضرورة حماية المواهب الشابة مثل إبراهيم مباي الذي تسبب في ركلة جزاء، مطالباً بعدم التسرع في الحكم عليهم ومساعدتهم على العمل من أجل الفريق.

