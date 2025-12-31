الأهلي المصري يكشف تطورات مفاوضات انتقال حمزة عبدالكريم لبرشلونة



القاهرة (د ب أ)

أكدت إدارة الكرة بالنادي الأهلي المصري أنها لا تتعنت في انتقال حمزة عبدالكريم لاعب فريق الشباب بالنادي إلى برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الشتوية، وقال مصدر مسؤول بالأهلي، اليوم الأربعاء، إن الأزمة تتلخص في نقطة مهمة وهي رغبة برشلونة في استعارة اللاعب لمدة 6 شهور مجاناً، مع إلزامية الشراء مقابل مبلغ مالي لم يصل إلى مليون و800 ألف يورو.

وأضاف: «الأهلي طلب مبلغاً قليلاً لاستعارة اللاعب بجانب 4 ملايين يورو حال الشراء وامتيازات مستقبلية تتمثل في مبلغ حال تصعيده للفريق الأول ببرشلونة ونسبة إعادة البيع». وأوضح: «الأهلي يدرك ويراعي مستقبل اللاعب وأنها فرصة، ولكنه ليس من المنطق أن نوافق على عرض يتضمن إعارة مجانية ومبلغ بسيط للشراء النهائي».

وشدد المصدر أنه متفائل بإمكانية تطور المفاوضات في الساعات المقبلة وحسم انتقال اللاعب إلى برشلونة الإسباني.