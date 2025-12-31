«الزعيم» يتفوّق رقمياً.. العين والشارقة في قمة الاحتمالات المفتوحة

معتز الشامي (أبوظبي)

يدخل العين مواجهة الشارقة الجمعة على استاد هزاع بن زايد ضمن دوري أدنوك للمحترفين بدوافع لا تحتمل سوى الفوز، في محاولة لمحو آثار الصدمة، التي أصابت الفريق عقب إضاعة نقطتين ثمينتين في الجولة الماضية، بالتعادل أمام النصر بهدفين لكل منهما، وهو تعادل جاء في توقيت حسّاس، وأثار تساؤلات حول قدرة الزعيم على الحفاظ على نسقه التصاعدي في سباق القمة، ليجد نفسه مطالباً بالرد السريع أمام خصم عنيد يعرف كيف يُعقّد الأمور.

وفي المقابل، يدخل الشارقة اللقاء منتشياً بفوز كبير على شباب الأهلي، تُوِّج من خلاله بلقب كأس السوبر، أول ألقاب الموسم الحالي، ما منح الفريق دفعة معنوية هائلة وثقة إضافية، قبل خوض واحدة من أصعب محطات الدوري.

وتحمل المواجهات المباشرة بين الفريقين في دوري أدنوك للمحترفين أرقاماً تعكس تفوقاً واضحاً للعين، حيث جمعت الفريقين 30 مواجهة، فاز العين في 14 منها مقابل 6 انتصارات للشارقة، بينما انتهت 10 مباريات بالتعادل، وهي أرقام تمنح الزعيم أفضلية معنوية، لكنها لا تلغي حقيقة أن المواجهة كثيراً ما خرجت عن الحسابات المسبقة.

ويعزّز العين من موقفه بسلسلة إيجابية أمام الشارقة، إذ لم يخسر في آخر 7 مواجهات جمعتهما في الدوري، وهو رقم يقترب من رقم قياسي جديد، حيث لم يسبق للعين أن تجنّب الخسارة أمام الشارقة في 8 مباريات متتالية بالمسابقة، وهو عامل قد يشكّل دافعاً إضافياً لأصحاب الأرض لكتابة فصل جديد في تاريخ هذه القمة.

وعلى صعيد النتائج العامة، يعيش العين فترة استقرار لافتة، بعدما حافظ على سجله خالياً من الهزائم في آخر 17 مباراة بدوري أدنوك للمحترفين (فاز 11 وتعادل 6)، وهي ثاني أطول سلسلة عدم خسارة في تاريخ النادي بالمسابقة، بعد سلسلة الـ19 مباراة بين أبريل 2017 وفبراير 2018، وهي الأرقام التي تؤكد صلابة الفريق وقدرته على تجاوز العثرات سريعاً.

وفي الجهة الأخرى، يبرز الشارقة كفريق عنيد في شهر يناير تحديداً، إذ لم يخسر في آخر 9 مباريات خاضها خلال هذا الشهر في الدوري (فاز 6 وتعادل 3)، ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه في آخر 5 مباريات منها، ما يعكس تنظيماً دفاعياً عالياً وانضباطاً تكتيكياً واضحاً.

وتحفل القمة بصراع هجومي خاص، يتقدمه كودجو لابا الذي ساهم في 7 من آخر 13 هدفاً سجلها العين في مرمى الشارقة (6 أهداف وصناعة واحدة)، ليؤكد حضوره الدائم في المواعيد الكبرى، وعلى الجانب الآخر، يبرز كايو لوكاس كأحد أخطر أسلحة الشارقة، بعدما ساهم في 8 من آخر 12 هدفاً للفريق في مرمى العين (7 أهداف وصناعة واحدة)، ويتصدر كايو ولابا قائمة هدافي مواجهات الفريقين في دوري المحترفين برصيد 8 أهداف لكل منهما، يليهما إيجور كورونادو بـ5 أهداف، ما يضفي على اللقاء بعداً فردياً لا يقل إثارة عن الصراع الجماعي.

وسجل العين 95 هدفاً في شباك الشارقة مقابل 39 هدفاً فقط للملك خلال مواجهات الدوري، وهي حصيلة تعكس الفارق التاريخي، لكنها لا تحسم مصير مواجهة تُلعب على تفاصيل صغيرة، بين رغبة العين في التعويض واستعادة الهيبة، وطموح الشارقة في تأكيد تفوقه المعنوي بعد السوبر، تبدو القمة مفتوحة على كل الاحتمالات، في ليلة قد تكتب فصلاً جديداً من الإثارة بين الكبيرين.