ريال مدريد يجهز عقد دياز «الجديد» حتى 2030

مدريد (د ب أ)

ذكرت تقارير إعلامية إسبانية أن المغربي الدولي إبراهيم دياز بات على وشك تمديد عقده مع نادي ريال مدريد الإسباني حتى عام 2030، في خطوة تعكس رغبة النادي الملكي في تأمين مستقبل اللاعب لفترة طويلة.

وبحسب إذاعة "كادينا سير" فإن دياز يواجه تحديات في الحصول على دقائق لعب كافية مع ريال مدريد تحت قيادة المدرب تشابي ألونسو، حيث لم يشارك سوى في 484 دقيقة فقط عبر مختلف المسابقات هذا الموسم (مقارنة بـ 800 دقيقة في الفترة نفسها من العام الماضي تحت إمرة المدرب الإيطالي السابق كارلو أنشيلوتي)، لكنه في الوقت ذاته يقدم مستويات استثنائية مع المنتخب المغربي في نهائيات كأس أمم أفريقيا 2025.

ونجح دياز في إثبات قيمته الفنية الكبيرة خلال البطولة القارية المقامة في بلاده، حيث سجل 3 أهداف في 3 مباريات متتالية بدور المجموعات، ليصبح ثاني لاعب في تاريخ "أسود الأطلس" يحقق هذا الإنجاز بعد الأسطورة أحمد فراس في نسخة 1976.

وافتتح دياز سجله التهديفي في البطولة أمام جزر القمر، ثم سجل من ركلة جزاء خلال التعادل مع مالي بهدف لمثله، قبل أن يضيف هدفه الثالث خلال الفوز على زامبيا بثلاثة أهداف دون رد ليتصدر قائمة هدافي البطولة بالتساوي مع الجزائري رياض محرز ومواطنه أيوب الكعبي.