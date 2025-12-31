الخميس 1 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
«الإمارات للدرّاجات» يشارك في طواف «داون أندر» بأستراليا

«الإمارات للدرّاجات» يشارك في طواف «داون أندر» بأستراليا
31 ديسمبر 2025 17:15

 
أبوظبي (وام)
يفتتح فريق الإمارات إكس آر جي للدرّاجات الهوائية مشواره في الموسم الجديد 2026 بالمشاركة في طواف «داون أندر» المقرر في أستراليا من 20 إلى 25 يناير المقبل، وأكد يوسف ميرزا مدير الفريق أن الإمارات للدرّاجات سيفتتح موسمه الجديد مدعماً بنخبة من الدرّاجين، الذين حققوا إنجازات لافته خلال الموسم الماضي، كان أبرزها الحصول على لقب أفضل فريق في العالم، من قِبل الاتحاد الدولي للعبة، بجانب 95 انتصاراً في موسم واحد.
وأوضح أن المشاركة الدولية الثانية للفريق ستكون في طواف عمان فبراير المقبل، ومن بعدها طواف الإمارات خلال شهر فبراير أيضاً.
وأشار إلى أن فريق الإمارات للدرّاجات خاض مؤخراً معسكراً في إسبانيا من 7 إلى 22 ديسمبر الجاري، استعداداً لانطلاقة الموسم الجديد.

