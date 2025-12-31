الخميس 1 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أرتيتا: الانتصارات تزيد الثقة في تحقيق لقب الدوري الإنجليزي

أرتيتا: الانتصارات تزيد الثقة في تحقيق لقب الدوري الإنجليزي
31 ديسمبر 2025 17:30

 
لندن (د ب أ)

يعتقد ميكيل أرتيتا المدير الفني أرسنال الإنجليزي لكرة القدم إن نتائج التضحيات بدأت تظهر خاصة وأن فريقه سيبدأ عام 2026 وهو يتحكم في صراع المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» أن أرسنال سيدخل العالم الجديد متصدراً لجدول الترتيب بعد الفوز 4 / 1 على أستون فيلا أمس الثلاثاء.
وقدم لاعبو أرسنال عرضاً رائعاً في الشوط الثاني ليرسلوا رسالة لبقية الفرق المنافسة في الدوري أن الفريق سيسعى لإنهاء فترة انتظار استمرت لـ22 عاماً للتتويج باللقب.
وعند سؤاله عما إذا كان الفوز على فريق أستون فيلا، بقيادة مدربه أوناي إيمري، يعزز إيمان فريقه بأن هذا الموسم قد يكون أخيراً موسمهم المنشود، أجاب أرتيتا:«الأمر يتعلق بالإيمان، وبالطاقة أيضاً، لأنهم بذلوا مجهوداً كبيراً».
وقال: «نخوض مباراة كل يومين ونصف، الجدول مزدحم للغاية، لدينا مباريات صعبة وإصابات، لكن اللاعبين ما زالوا يحققون الفوز، والفوز يساعد في كل ذلك». وأضاف: «كل التضحيات والالتزام الذي تبذله ينعكس في النتائج والأداء المميز، وهذا أمر مرض للغاية، لكننا نعلم أنه لا يزال هناك الكثير لنلعب من أجله».
وأكد: «إنها طريقة رائعة لإنهاء العام، هذا مؤكد. سنقضي ليلة جيدة مع عائلاتنا في ليلة رأس السنة، لكن في اليوم التالي نعود للعمل وعلينا التوجه إلى بورنموث يوم السبت، ونحن نعلم ما يعنيه ذلك».

أرسنال
الدوري الإنجليزي
مايكل أرتيتا
البريميرليج
