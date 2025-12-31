الخميس 1 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
روبرتو كارلوس يخضع لجراحة في القلب

روبرتو كارلوس يخضع لجراحة في القلب
31 ديسمبر 2025 17:35


برازيليا (د ب أ)
خضع روبرتو كارلوس أسطورة ريال مدريد الإسباني والبرازيل، لجراحة في مستشفى في سان باولو بالبرازيل، وذلك بعدما كشفت اختبارات طبية عن مشكلة في القلب.

وتجاوز كارلوس 52 عاماً مرحلة الخطر، لكنه سيظل تحت الملاحظة لعدة ساعات كإجراء احترازي، وذلك وفقاً لتقارير أولية.
ولم يكن السبب المبدئي لزيارة كارلوس للمستشفى هو معاناته من أزمة قلبية، حيث كان يخضع لفحص طبي بسبب الكشف عن تجلط في الدم بقدمه، كجزء من إجراء طبي روتيني يقوم به. وبعد إجراء الأشعة وفحوصات أخرى، اكتشف الأطباء أن جزءاً كبيراً من قلبه، لا يعمل بشكل سليم، ما أدى إلى قرار إجراء جراحة فورية، وفقاً لما ذكرته صحيفة «ماركا» الإسبانية.
وكان من المقرر مبدئياً أن تكون مدة الجراحة 40 دقيقة، لكنها استمرت 3 ساعات، بسبب تعقيدات ظهرت أثناء إجراءات زرع قسطرة، من أجل معالجة مشكلة القلب، وبالرغم من ذلك مرت الإجراءات بشكل ناجح، واستقرت حالة النجم السابق، حيث يبقى تحت الملاحظة.
وبانتظار مزيد من التحديثات الطبية، فإن النجم البرازيلي، بدأت حالته تستقر، ويشعر بالهدوء، حيث كان أمراً عارضاً، على الرغم من أن الأطباء قرروا إبقاءه تحت الملاحظة لمدة 48 ساعة على الأقل، لضمان استمرار تعافيه بشكل إيجابي عدم حدوث أي مضاعفات أخرى.

روبرتو كارلوس
ريال مدريد
منتخب البرازيل
منتخب البرازيل لكرة القدم
