الخميس 1 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

روما يحلم بإعادة صلاح

روما يحلم بإعادة صلاح
31 ديسمبر 2025 17:43


روما (د ب أ)
ذكر تقرير إعلامي إيطالي أن فريق روما الإيطالي لكرة القدم، يحلم بإعادة ضم النجم المصري محمد صلاح إلى صفوف الفريق. وذكرت صحيفة «لا ريبوبليكا» الإيطالية أن النجم المصري على خلاف في ليفربول، والعودة إلى العاصمة، حيث لعب في الفترة من 2015 إلى 2017، ستكون بلا شك عودة رومانسية.
في صيف 2017، انضم صلاح، المولود في عام 1992، إلى ليفربول قادما من روما مقابل 42 مليون يورو. ولكن هناك عدة أسباب تجعل من الصعب إتمام الصفقة في هذا التوقيت. يحصل صلاح على نحو 24 مليون يورو في ليفربول، وهو رقم بعيد عن متناول أي نادي في إيطاليا. بالإضافة إلى ذلك، فإن صلاح ليس مواطناً في الاتحاد الأوروبي، وروما لا يملك الأماكن اللازمة للتعاقد معه. بالتعاقد مع ليون بايلي، استخدم روكا آخر الأماكن المتاحة للاعبين غير الأوروبيين.

