الخميس 1 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

حدث في ملاعب كرة القدم.. إقالة مدرب عبر رسالة بريد إلكتروني

حدث في ملاعب كرة القدم.. إقالة مدرب عبر رسالة بريد إلكتروني
31 ديسمبر 2025 19:06

 

لومي (د ب أ)
تحدث نيبومبي داري بشكل علني بعدما أنهى الاتحاد التوجولي لكرة القدم مهمته كمدير فني للمنتخب الأول، مؤكداً أن القرار وصله عبر البريد الإلكتروني.

ومن مقر إقامته في مدينة مونس في بلجيكا، وجه داري رسالة علنية بعد يوم واحد من الإعلان الرسمي عن إقالته، أوضح فيها أن رئيس الاتحاد التجولي أبلغه مباشرة بإنهاء عقده، مبرراً ذلك بالنتائج التي لم ترق إلى مستوى التوقعات.
ولم يعترض اللاعب الدولي السابق على أسباب الإقالة، بل اختار نبرة متزنة في قبول القرار، مشدداً على احترامه للاتحاد التوجولي لكرة القدم وتجنب توجيه أي انتقادات علنية للاتحاد أو قيادته، وفقاً لما ذكره موقع «أفريكا سوكر» اليوم الأربعاء. ووجه داري الشكر لكل من سانده خلال فترة توليه المسؤولية، بما في ذلك اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني.
من جانبه، برر الاتحاد التوجولي لكرة القدم قرار الإقالة بأسباب رياضية، مشيراً إلى أن النتائج لم تتماش مع الأهداف الموضوعة منذ البداية، فقرر التحرك بشكل حاسم لإعادة ضبط الأمور واستعادة الزخم قبل المنافسات المقبلة.

توجو
منتخب توجو
الكرة الأفريقية
المدربين
آخر الأخبار
رأس الخيمة تسجل رقماً قياسياً جديداً في موسوعة "جينيس" احتفالاً بالعام الجديد
علوم الدار
بالصور.. رأس الخيمة تسجل رقماً قياسياً جديداً في موسوعة "جينيس" احتفالاً بالعام الجديد
اليوم 09:15
متجر لبيع الأثاث
الأخبار العالمية
ترامب يؤجل فرض رسوم جمركية على بعض السلع
اليوم 21:17
شعار الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة
علوم الدار
التوقيت الجديد لخطبة وصلاة الجمعة
اليوم 21:01
طاهر حسين أنداربي المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية في مؤتمر صحفي
الأخبار العالمية
باكستان والهند تتبادلان قوائم المنشآت النووية
اليوم 20:50
رئيس الدولة وأمير قطر يبحثان العلاقات الأخوية والتطورات في المنطقة
علوم الدار
رئيس الدولة وأمير قطر يبحثان العلاقات الأخوية والتطورات في المنطقة
اليوم 20:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©