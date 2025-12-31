حدث في ملاعب كرة القدم.. إقالة مدرب عبر رسالة بريد إلكتروني

لومي (د ب أ)

تحدث نيبومبي داري بشكل علني بعدما أنهى الاتحاد التوجولي لكرة القدم مهمته كمدير فني للمنتخب الأول، مؤكداً أن القرار وصله عبر البريد الإلكتروني.

ومن مقر إقامته في مدينة مونس في بلجيكا، وجه داري رسالة علنية بعد يوم واحد من الإعلان الرسمي عن إقالته، أوضح فيها أن رئيس الاتحاد التجولي أبلغه مباشرة بإنهاء عقده، مبرراً ذلك بالنتائج التي لم ترق إلى مستوى التوقعات.

ولم يعترض اللاعب الدولي السابق على أسباب الإقالة، بل اختار نبرة متزنة في قبول القرار، مشدداً على احترامه للاتحاد التوجولي لكرة القدم وتجنب توجيه أي انتقادات علنية للاتحاد أو قيادته، وفقاً لما ذكره موقع «أفريكا سوكر» اليوم الأربعاء. ووجه داري الشكر لكل من سانده خلال فترة توليه المسؤولية، بما في ذلك اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني.

من جانبه، برر الاتحاد التوجولي لكرة القدم قرار الإقالة بأسباب رياضية، مشيراً إلى أن النتائج لم تتماش مع الأهداف الموضوعة منذ البداية، فقرر التحرك بشكل حاسم لإعادة ضبط الأمور واستعادة الزخم قبل المنافسات المقبلة.