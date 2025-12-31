تتويج أبطال «دولية الشارقة» لـ «شباب السلة»



الشارقة (الاتحاد)



توَّج مجلس الشارقة الرياضي أبطال النسخة السادسة لبطولة الشارقة الدولية لشباب السلة التي أقيمت من 27 إلى 30 ديسمبر 2025 بمدينة خورفكان، وذلك في حفل رسمي نظم بصالة نادي خورفكان، حضره محمد عبيد الحصان، أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، وعبداللطيف الفردان، رئيس اتحاد كرة السلة، وسالم النقبي، رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان.

تميزت النسخة السادسة بمشاركة 600 لاعب ولاعبة مثلوا 43 فريقاً من 12 دولة، واتسمت المنافسة بالقوة والندية في فئاتها السنية الخمس، وجرت مباريات البطولة في صالة نادي خورفكان، بتنسيق ناجح بين المجلس، ونادي خورفكان، وأكاديمية جام.

وحصل اللاعبون المتميزون بكل فئة على جوائز خاصة وهم: محمد جيزاوي «الشارقة» تحت 19 سنة، وبوريوك كيريل «دينامو الروسي» تحت 16 سنة، وكاميل غوتيريز «سيبا السويسري» تحت 14 سنة.

وأسفرت النتائج النهائية لفئات البطولة عن فوز الشارقة الرياضي بفئة تحت 19 سنة وحصل على كأس المركز الأول والميداليات الذهبية، والثاني جام سبورت الإماراتي، والثالث نمبر ون الفرنسي، وفي تحت 16 سنة للبنين، حل في المركز الأول دينامو الروسي، وفي الثاني نمبر ون الفرنسي، والثالث نيكست هوبز الإسباني.