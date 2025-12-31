الخميس 1 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
لهذا السبب بكى كريستيانو رونالدو في ريال مدريد!

لهذا السبب بكى كريستيانو رونالدو في ريال مدريد!
31 ديسمبر 2025 19:38


مدريد (د ب أ)
كشف الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب خط وسط ميلان الإيطالي الحالي، وريال مدريد السابق، أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو أبكى كريستيانو رونالدو، خلال فترة وجوده في النادي الإسباني لعدم ملاحقته أحد لاعبي الخصم للدفاع.
وأوضح اللاعب البلقاني المخضرم، في مقابلة مع صحيفة «كورييري ديلا سيرا» الإيطالية، أن مورينيو كان أقسى مدرب، وأنه شاهد رونالدو وهو يبكي في غرفة الملابس- رغم انه لاعب يبذل قصارى جهده في الملعب- لأنه لم يلاحق مدافع الخصم، ولو لمرة واحدة، معتبرا أن مورينيو كان صريحا جدا مع لاعبيه لكنه كان صادقا.
وأضاف: «لقد عامل سيرجيو راموس والوافد الجديد بنفس الطريقة... إذا كان لديه ما يقوله لك، فإنه يقوله. ماسيميليانو أليجري كذلك: يخبرك مباشرة بالصواب والخطأ. الصدق عنصر أساسي».
وتابع مودريتش قائلا: إن مورينيو «مميز بالنسبة له، كمدرب وكشخص». وقال مودريتش الذي يعتبر كارلو أنشيلوتي مدربه السابق في ريال مدريد، هو المدرب رقم واحد: «هو من أرادني ضمن صفوف ريال مدريد. لولا مورينيو لما وصلت أبدا. أندم على وجوده معي لموسم واحد فقط».

