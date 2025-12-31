الخميس 1 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
عبدالله بن سالم يُصدر قراراً بتشكيل إدارة «الشارقة للشطرنج»

1 يناير 2026 01:53

الشارقة (وام)

أصدر سموّ الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، قراراً إدارياً بتعديل القرار الإداري رقم (17) لسنة 2023م، بشأن تشكيل مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، ونص القرار على أن يُشكّل مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج برئاسة تريم مطر محمد تريم، وعضوية كل من: عبدالله مراد عيسى عبدالله حسين، وعلي سعيد حمد الجلاف الشويهي، وفيصل محمد عبدالله الحمادي، وعمران عبدالله عمران حميد النعيمي، ووهيب جعفر محمد عبدالله الزرعوني، وخليفة أحمد خليفة المزروعي، وسيف محمد إبراهيم محمد الحمادي، وناصر عمر محمد عبدالله عبدالرحمن.

