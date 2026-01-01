الجمعة 2 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«أمم أفريقيا 2025».. الكرة العربية بانتظار الحدث التاريخي

«أمم أفريقيا 2025».. الكرة العربية بانتظار الحدث التاريخي
1 يناير 2026 10:05

الرباط (د ب أ)
بعد انتهاء منافسات مرحلة المجموعات في بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، تحددت المسارات المؤدية للمربع الذهبي لبطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، المقامة حالياً في المغرب، وتأهل لدور الـ16 خمسة منتخبات عربية لا تزال لديها الأمل في اقتناص اللقب الغائب عن منتخبات الوطن العربي في النسختين الماضيتين.
وشهدت النسخ الـ34 الماضية من البطولة القارية، التي انطلقت نسختها الأولى عام 1957، تتويج 5 منتخبات عربية باللقب المرموق، يتزعمها منتخب مصر، البطل التاريخي للمسابقة برصيد 7 ألقاب، أعوام 1957 و1959 و1986 و1998 و2006 و2008 و2010.
وفي المقابل، أحرزت الجزائر اللقب عامي 1990 و2019، بينما نالت السودان البطولة عام 1970 والمغرب عام 1976 وتونس عام 2004، ليصبح إجمالي ألقاب العرب في أمم أفريقيا 12 لقباً حتى الآن.
ولا تزال المنتخبات العربية الخمسة لديه الأمل في إضافة لقب جديد إلى رصيدها، في ظل تأهلها جميعاً لدور الـ16 بالنسخة الحالية. وربما تشهد النسخة الحالية أيضاً حدثاً تاريخياً بوجود 4 منتخبات عربية في الدور قبل النهائي، في سابقة لم تحدث بتاريخ المسابقة العريقة، حيث تلعب تونس مع مالي في دور الـ16، حيث يلتقي الفائز منهما في دور الثمانية مع الفائز من لقاء السنغال والسودان، يوم 9 يناير المقبل على ملعب طنجة. أما منتخب مصر، فيلتقي مع منتخب بنين، حيث يلعب الفائز منهما مع الفائز من لقاء كوت ديفوار وبوركينا فاسو في العاشر من يناير القادم، بمدينة أغادير، في دور الثمانية.
ويواجه منتخب المغرب نظيره التنزاني بالدور المقبل، ليواجه الفائز منهما في دور الثمانية الفائز من لقاء جنوب أفريقيا والكاميرون، يوم 9 يناير المقبل بملعب (مولاي عبدالله) في الرباط.
أما الفائز من لقاء منتخب الجزائر والكونغو الديمقراطية، فيلعب في دور الثمانية مع الفائز من مباراة نيجيريا وموزمبيق، في العاشر من يناير بمدينة مراكش. ويعني ذلك أن الفرصة ستكون مؤاتية أمام مربع ذهبي عربي خالص، في ظل عدم إمكانية وجود أي صدامات عربية مبكرة في دور الثمانية، سوى احتمال وقوع مواجهة بين تونس والسودان فقط، وهو أمر لم يحدث من قبل على مدار تاريخ البطولة.

