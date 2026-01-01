مهارة جيلجيوس تقود «ثاندر» للفوز على «بليزرز»

واشنطن(أ ب)

سجل شاي جيلجيوس ألكسندر 30 نقطة في ثلاثة أرباع، ليقود أوكلاهوما سيتي ثاندر للفوز على بورتلاند ترايل بليزرز 124 / 95 ضمن منافسات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وسجل أجاي ميتشيل 17 نقطة بعدما شارك كبديل، وأضاف جالين وليامز 13 نقطة، وسبع متابعات، ومرر سبع تمريرات حاسمة، وسجل شيت هولمجرين 12 نقطة، و10 متابعات وقام بست تصديات لفريق ثاندر الذي حقق انتصاره الثالث على التوالي.

وسجل جيلجيوس ألكسندر 20 نقطة على الأقل للمباراة الـ105 على التوالي.

وفي المقابل، سجل سيدي سيسوكو 19 نقطة لفريق بليزرز، وأضاف ديني أفديجا 17 نقطة، وسبع متابعات ومرر سبع تمريرات حاسمة، وشايدون شارب 15 نقطة.

وفي بقية المباريات، فاز سان أنتونيو سبيرز على نيويورك نيكس 134 / 132، وشيكاغو بولز على نيو أورليانز بيليكانز 134 / 118، ودنفر ناجتس على تورنتو رابتورز 106 / 103، وواشنطن ويزاردز على ميلواكي بكس 114 / 113.