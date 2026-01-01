المساهمات التهديفية بالدوريات الكبرى في 2025.. مبابي يتصدر بجدارة

معتز الشامي (أبوظبي)

شهد موسم 2025 أداءً مذهلاً في الدوريات الأوروبية الكبرى، فمن الدوري الإنجليزي الممتاز إلى الدوري الإسباني، والدوري الإيطالي، والدوري الألماني، والدوري الفرنسي، برز العديد من اللاعبين ليس فقط لقدرتهم على تسجيل الأهداف، بل أيضاً لإبداعهم ومهاراتهم في صناعة اللعب، ويستعرض هذا التقرير أفضل 10 لاعبين تصدروا قوائم الهدافين والممررين في الدوريات الأوروبية الكبرى في 2025.

**1. كيليان مبابي: 47 مساهمة تهديفية في 36 مباراة

كان 2025 عاماً متواضعاً نسبياً لمبابي، إذ لم يحرز أي لقب كبير، لكنه على الصعيد الفردي، كان من أفضل أعوامه، وسجل 39 هدفاً هذا العام، منها 18 هدفاً في هذا الموسم وحده، ويتصدر قائمة هدافي إسبانيا بفارق كبير، متقدماً بـ8 أهداف على صاحب المركز الثاني فيران توريس، وساهم مبابي بـ8 أهداف، وهو نفس عدد أهداف هاري كين، ليصل مجموع مساهماته التهديفية إلى 47 مساهمة في 36 مباراة.

** 2- هاري كين: 39 مساهمة تهديفية في 33 مباراة

قدّم كين أداءً استثنائياً في 2025، حيث سجل في الدوري الألماني بمعدل يقارب هدفاً في كل مباراة، حصد بايرن ميونيخ لقبه الثالث والثلاثين، وهو أول لقب كبير لكين، ويسير الفريق بخطى ثابتة نحو الحفاظ على لقبه في عام 2026، حيث يدخل العام الجديد متقدماً بفارق 9 نقاط عن دورتموند صاحب المركز الثاني، وفي هذا الموسم، سجل قائد منتخب إنجلترا 19 هدفاً في 15 مباراة، ويتصدر قائمة هدافي الدوري الألماني بفارق كبير.

** 3- مايكل أوليس: 34 مساهمة تهديفية في 34 مباراة

رغم أن أهداف أوليس الـ 14 تعد إنجازاً رائعاً، إلا أن اللاعب الفرنسي قدّم 20 تمريرة حاسمة في 2025، وهو الرقم الأعلى بين جميع اللاعبين، يتصدر أوليس قائمة أفضل الممررين هذا الموسم في الدوري الألماني، وقد أنهى الموسم الماضي برصيد 15 تمريرة حاسمة، متفوقاً بـ3 تمريرات على فلوريان فيرتز صاحب الـ 116 مليون إسترليني.

** 4. إيرلينج هالاند: 33 مساهمة تهديفية في 30 مباراة

قد يكون من المستحيل هذه الأيام إيجاد قائمة هدافين تخلو من هالاند، وقد حجز مكانه بجدارة في هذه القائمة محتلاً المركز الرابع، مع مانشستر سيتي، سجل هالاند 27 هدفاً هذا العام، وهو ثالث أفضل رقم بين جميع اللاعبين.

أما بالنسبة للتمريرات الحاسمة، قدم هالاند 6 تمريرات فقط، لكن بيب جوارديولا لن يمانع كثيراً إذا استمر في التسجيل بنفسه.

** 5. ماسون جرينوود: 29 مساهمة تهديفية في 34 مباراة

في عام 2025، سجل جرينوود 22 هدفاً مع مرسيليا الفرنسي، وهو حالياً هداف الدوري الفرنسي الدرجة الأولى، يحتل مرسيليا المركز الثالث، بفارق 5 نقاط عن المتصدر لانس، ولدى جرينوود أيضاً 7 تمريرات حاسمة.

** 6. لامين يامال: 25 مساهمة تهديفية في 33 مباراة

قدّم يامال، موسماً مميزاً آخر في بداية مسيرته الكروية، حيث سجل 11 هدفاً، وصنع 14 هدفاً مع برشلونة في 33 مباراة.

ويعد هذا اللاعب الشاب أصغر لاعب في قائمة أفضل 10 لاعبين، إذ يبلغ من العمر 18 عاماً، وقد سجل 7 أهداف وصنع 7 أخرى حتى الآن في هذا الموسم من الدوري الإسباني، وللمقارنة، سجل ليونيل ميسي 6 أهداف وصنع 10 عندما كان في عمر يامال، إلا أن هذه الأرقام سرعان ما ارتفعت بشكل ملحوظ.

** 7-محمد صلاح: 24 مساهمة تهديفية في 37 مباراة

يدل هذا على تألق صلاح هذا العام، حيث سجل 50% من أهدافه في الدوري لعام 2025 بحلول نهاية فبراير.

وكانت تلك السلسلة، التي سجل خلالها في 6 مباريات متتالية، بمثابة نهاية فترة تألق للنجم المصري، وهي الفترة التي أهلته لتجديد عقده مع ليفربول، منذ ذلك الحين، عانى صلاح لاستعادة ذلك التألق، ولم يسجل في مباراتين متتاليتين سوى مرتين.

ولو استمر على هذا المستوى المميز في بداية العام، لكان بالتأكيد في مرتبة أعلى في هذه القائمة، لكنه سيكتفي بالمركز السابع مناصفة، بعد أن سجل 16 هدفاً، وصنع 8 في 34 مباراة.

** 8. هوجو إيكيتيكي: 24 مساهمة تهديفية في 36 مباراة

من بين المهاجمين الذين تعاقد معهم ليفربول في الصيف، كان إيكيتيكي هو صاحب البداية الأفضل في الميرسيسايد.

وفي الدوري الإنجليزي الممتاز، سجل 8 أهداف، وصنع هدفين، بعد أن سجل 8 أهداف، وصنع 6 مع آينتراخت فرانكفورت، ما جعله هدفاً للعديد من الأندية الأوروبية الصيف الماضي.

** 9- جوليان ألفاريز: 24 مساهمة تهديفية في 36 مباراة

بعد تسجيله 17 هدفاً في الدوري الإسباني الموسم الماضي، يتأخر ألفاريز قليلاً هذا العام برصيد 7 أهداف، لكنه لا يزال ضمن قائمة أفضل 10 مساهمين في الأهداف.

ولديه 5 تمريرات حاسمة في عام 2025، إضافة إلى 19 هدفاً خلال العام، ما يجعله في المركز السابع مناصفة، ولكنه الأكثر مشاركة في المباريات بينه وبين صلاح وإيكيتيكي.

** 10- سيرو جيراسي: 23 مساهمة تهديفية في 23 مباراة

لم يستعد جيراسي بعد مستواه التهديفي المعهود هذا الموسم كما كان عليه الحال في موسم 2024-2025.

وسجل 15 هدفاً من أصل 20 في الموسم الماضي، بينما لم يُسجل سوى 5 أهداف في 14 مباراة حتى الآن هذا الموسم، أما بالنسبة للتمريرات الحاسمة، فيعد رصيده البالغ 3 تمريرات هو الأقل بين جميع اللاعبين العشرة الأوائل.