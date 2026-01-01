«دوري أدنوك».. «ملوك التعادل» يتحركون في «دائرة مُغلقة»!

عمرو عبيد (القاهرة)

يتأهب دوري أدنوك للمُحترفين، لانطلاق جولة «ساخنة» تشهد 3 «قمم»، بينها مواجهة الوصل والوحدة، وكلاهما يأتي ضمن قائمة الفرق الأكثر تعادلاً، خلال الأسابيع الماضية من البطولة، حيث تعادل كل منهما 3 مرات حتى الآن، وهو الرقم الأكثر تكراراً في تلك الخانة من النتائج، إذ لا يقتصر على «الإمبراطور» و«أصحاب السعادة»، بل يشمل نصف عدد فرق «دورينا»، في ظاهرة تحمل «سراً خاصاً».

وتضم القائمة 5 فرق أخرى، بينها كل أضلاع «المُربع الذهبي»، العين والوحدة والجزيرة والوصل، بجانب النصر وكلباء ودبا، والغريب أن تعادلي الجولة السابقة، العاشرة، بين «الزعيم» و«العميد»، وكذلك «فخر أبوظبي» مع «النمور»، سارا على نفس النهج، حيث زادا رصيد «الرُباعي» إلى 3 تعادلات.

ورغم بقاء «النواخذة» في المركز الأخير، من دون أي فوز حتى الآن، فإنه ينضم إلى تلك القائمة أيضاً، بثلاثة تعادلات، منحته نقاطه الوحيدة في الدوري، وتشمل القائمة «النمور»، وكلاهما يوجد في النصف الثاني من جدول الترتيب، بينما يتصدرها 5 فرق من النصف الأعلى.

وبين أصحاب «الرقم 3» في خانة التعادلات، تظهر الكثير من المفارقات، خاصة بين العين ودبا، مُتصدر ومُتذيّل جدول الترتيب، إذ إنهما الوحيدان اللذان حققا 3 تعادلات إيجابية، وبنفس النسق، حيث انتهت مباراتان بنتيجة 1-1، مقابل مواجهة وحيدة بنتيجة 2-2.

والغريب أن «النواخذة» برز مرة أخرى في تلك القائمة، إذ إنه لم يتقدّم أي مرة في النتيجة خلال تلك التعادلات، حيث كان الطرف الذي اقتنص التعادُل في كل مرة بعد التأخر، متساوياً مع «فخر أبوظبي»، الذي لم يكن صاحب التقدّم في أي مباراة «تعادلية»، بينها النتيجة السلبية 0-0 أمام «العميد».

على جانب آخر، يُعد «الزعيم» الأكثر تضرراً من تلك التعادلات، حيث خسر تقدمه في مباراتين، مكتفياً بنقطة واحدة أمام «فخر أبوظبي» و«العميد»، بينما لم تُحافظ 4 فرق على تقدمها في مباراة واحدة فقط بينها، وهم «العنابي» و«الإمبراطور» و«العميد» و«النمور»، في حين تعادل الوحدة مرتين بنتيجة 0-0، وهو ما تكرر مع كلباء، منها مواجهة سلبية واحدة بينهما في الجولة الثالثة.

وباستثناء الوصل، الذي تعادل مرة واحدة مع العين، فإن «الزعيم» نفسه، ومعه الجزيرة والنصر، تعادلوا مع 3 أطراف من «قائمة الـسبعة»، مقابل تعادلين على نفس النسق، للوحدة وكلباء ودبا، ويبدو أن «ملوك التعادل» حتى الآن في دورينا، يتحركون داخل إطار «دائرة مُغلقة»، تجمعهم معاً، في انتظار تغيير هذا الواقع، ربما خلال الجولات المقبلة.