حصاد الدور الأول لأمم أفريقيا 2025.. غزارة تهديفية وإنجازات تاريخية

الرباط (د ب أ)

أسدل الستار على منافسات الدور الأول من النسخة 35 لكأس أمم أفريقيا 2025 لكرة القدم، التي يحتضنها المغرب، بعد إقامة 36 مباراة في 6 مجموعات.

تأهل 16 منتخباً للدور الثاني، وهم المغرب منظم البطولة ومالي من المجموعة الأولى، مصر وجنوب أفريقيا من المجموعة الثانية، نيجيريا وتونس وتنزانيا من المجموعة الثالثة، السنغال والكونغو الديمقراطية وبنين من المجموعة الرابعة، الجزائر وبوركينا فاسو والسودان من المجموعة الخامسة، وأخيراً كوت ديفوار والكاميرون وموزمبيق من المجموعة السادسة.

وبذلك تتأهل المنتخبات السبعة المشاركة في كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك إلى الأدوار الإقصائية بالمونديال الأفريقي، وهي مصر وجنوب أفريقيا والمغرب وتونس والمغرب والجزائر وكوت ديفوار، بينما لم يتأهل منتخبا الرأس الأخضر وغانا للمشاركة في النهائيات القارية بالمغرب.

وستشهد الأدوار الإقصائية ظهور وجهين جديدين بتأهل منتخبي تنزانيا وموزمبيق من دور المجموعات لأول مرة في تاريخهما، وللمفارقة فإن منتخب تنزانيا يبقى الفريق الوحيد الذي تأهل بنقطتين فقط من تعادلين أمام أوغندا وتونس وخسارة أمام نيجيريا. أما منتخب موزمبيق، بخلاف تأهله التاريخي، فقد حقق أيضاً أول فوز في تاريخ مشاركاته بكأس أمم أفريقيا بعدما تغلب على الجابون في مباراة الجولة الثانية.

في حين أن المنتخب السوداني، يبقى المنتخب الوحيد أيضاً الذي تأهل دون أن يسجل لاعبوه هدفاً واحداً في الدور الأول، حيث حقق صقور الجديان فوزهم الوحيد في الدور الأول بهدف ذاتي، سجله ساول كوكو لاعب غينيا الاستوائية بالخطأ في مرمى فريقه.

في المقابل، تبقى نيجيريا والجزائر، المنتخبين الوحيدين اللذين تأهلا بتحقيق العلامة الكاملة (9 نقاط) بالفوز في جميع المباريات الثلاث، ولكن العلامة الكاملة لن تضمن للنسور أو محاربي الصحراء استكمال المشوار معاً لما بعد دور الثمانية، حيث يقع الفريقان في مسار مشترك بالأدوار الإقصائية.

ستلعب الجزائر ضد الكونغو الديمقراطية في دور الـ16، والفائز منهما سيتأهل لمواجهة الفائز من مواجهة نيجيريا ضد موزمبيق.

على مستوى المعدل التهديفي، سجل في الدور الأول 87 هدفاً في 36 مباراة بمعدل 42. 2 هدف في المباراة الواحدة، حيث يبقى المنتخب النيجيري الأقوى هجوماً بتسجيله 8 أهداف، يليه الجزائر والسنغال (7 أهداف) لكل منهما، بينما يبقى منتخبا جزر القمر وبوتسوانا الوحيدين اللذين لم ينجحا في هز الشباك على مدار ثلاث جولات بالدور الأول.

في الدور الأول من البطولة، سُجل 11 هدفاً من ركلات جزاء، حيث تعادل منتخبا المغرب ومالي 1/ 1 بهدفين من ركلتي جزاء، وفازت مصر على جنوب أفريقيا 1/ صفر بركلة جزاء، وسجلت جنوب أفريقيا هدف الفوز 3/ 2 على زيمبابوي من ركلة جزاء.

كما تقدمت تنزانيا على أوغندا بهدف من ركلة جزاء في مباراة انتهت بالتعادل 1/ 1، وسجلت تونس هدفاً من ركلة جزاء في الخسارة 2/ 3 أمام نيجريا، وكرّر نسور قرطاج الأمر في التعادل 1/1 أمام تنزانيا، كما سجلت السنغال هدفاً من ركلة جزاء في الفوز 3/ صفر على بنين، والكونغو الديمقراطية في الفوز على بوتسوانا بالنتيجة نفسها، والجزائر في الفوز 1/صفر على بوركينا فاسو، وموزمبيق في الفوز 3/ 2 على الجابون. في المقابل، أهدر المغربي سفيان رحيمي ركلة جزاء في الفوز 2/ صفر على جزر القمر، وأهدرت مالي ركلة جزاء في التعادل 1/ 1 أمام زامبيا، وتكرر المشهد بإهدار الأوغندي آلان أوكيلو ركلة جزاء في التعادل 1/ 1 أمام تنزانيا.

وفي سباق الهدافين، يوجد اللاعبون العرب في المقدمة، حيث يتساوى رياض محرز قائد المنتخب الجزائري برصيد 3 أهداف مع الثنائي المغربي براهيم دياز وأيوب الكعبي، ويتساوى المصري محمد صلاح والتونسي إلياس عاشور والجزائري إبراهيم مازا برصيد هدفين لكل منهم.