أبرز الأخبار
الرياضة

تسيتسيباس يجتاز هاجس الاعتزال بعد التعافي من الإصابة

تسيتسيباس يجتاز هاجس الاعتزال بعد التعافي من الإصابة
1 يناير 2026 13:35

بيرث (أ ف ب)
كشف اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنّف ثالثاً عالمياً سابقاً، أنه فكّر جدياً في اعتزال كرة المضرب خلال فترة معاناته من آلام حادة في الظهر طوال معظم موسم 2025.
لكن المصنّف 36 راهناً بعد خوضه مباراتين فقط في كأس ديفيز منذ خروجه من الدور الثاني في بطولة أميركا المفتوحة، أكد أن العلاج الطبي المستمر بدأ يؤتي ثماره.
وقال اللاعب البالغ 27 عاماً، وهو يستعد لافتتاح موسمه 2026 مع اليونان في بطولة كأس يونايتد المختلطة في بيرث بأستراليا: «أكثر ما يثير حماسي هو رؤية كيف ستستجيب تدريباتي فيما يتعلق بظهري».
وأضاف وصيف بطل أستراليا لعام 2023: «أكبر مخاوفي كانت إن كنت قادراً على إنهاء مباراة»، مشيراً إلى أن الإصابة لاحقته «طوال الأشهر الستة أو الثمانية الماضية».
وتابع: «كنت أسأل نفسي: هل يمكنني خوض مباراة أخرى من دون ألم؟».
وأردف: «شعرت بخوف شديد بعد خسارتي في بطولة الولايات المتحدة أمام الألماني دانيال ألتماير. لم أتمكن من المشي لمدة يومين. عندها تعيد التفكير في مستقبل مسيرتك».
وأوضح تسيتسيباس أنه بعد استشارات طبية متعددة أصبح راضياً عن خطة العلاج الحالية.
وقال: «أكبر انتصار لي في 2026 سيكون ألا أقلق بشأن إنهاء المباريات»، مضيفاً أنه أكمل خمسة أسابيع من تدريبات ما قبل الموسم من دون ألم.
وتابع: «إنه مؤشر رائع أن تخوض فترة الإعداد بلا ألم، آمل أن يستمر ذلك. أريد أن أقدم أداءً جيداً في 2026 وفي كأس يونايتد».
وأكمل اليوناني: «بذلت الجهد. الأهم هو الإيمان الكامل بأنني قادر على العودة إلى مستواي السابق. سأحاول كل شيء لتحقيق ذلك».
وباتت اليونان من الفرق المنتظمة في تاريخ كأس يونايتد الممتد لأربع سنوات، والتي تقام في بيرث وسيدني، حيث تنضم إلى تسيتسيباس زميلته ماريا ساكاري، المصنّفة الثالثة عالمياً سابقاً، الساعية أيضاً للعودة.
وقال تسيتسيباس: «نحن هنا مجدداً، بفريق جيد وروح رائعة. نحن مستعدون للحرب. نحن يونانيون. سنذهب إلى أبعد مدى».
وتلعب اليونان في مجموعة تضم اليابان بقيادة ناومي أوساكا وبريطانيا بقيادة إيما رادوكانو.

ستيفانوس تسيتسيباس
بطولة أميركا المفتوحة
ناومي أوساكا
