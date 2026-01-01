الجمعة 2 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
الرياضة

نيمار يوافق على تجديد عقده مع سانتوس
1 يناير 2026 14:33

ساو باولو (أ ف ب)
وافق النجم البرازيلي نيمار على تجديد عقده مع نادي سانتوس لكرة القدم حتى نهاية عام 2026، وفق ما أفاد مصدر قريب من المفاوضات.
وكان سانتوس، نادي الأسطورة بيليه السابق، قد نشر الأربعاء مقطع فيديو غامضاً على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر لقطة جوية لملعبه فيلا بيلميرو مع تاريخ 31 ديسمبر 2026، مرفقاً بعبارة: «الوقت يقترب»، من دون ذكر اسم نيمار الذي انتهى عقده الأول عند منتصف ليل 31 الشهر الأخير من العام.
وتخلّل الموسم الأول لنيمار بعد عودته إلى ناديه الأم إصابات عدة، لكنه سجل أربعة أهداف ساهمت في فوز سانتوس بمبارياته الثلاث الأخيرة، ما جنّبه الهبوط في اليوم الأخير من الموسم.
وبعد انتهاء الموسم، خضع اللاعب لعملية جراحية لإصلاح تمزق في الغضروف المفصلي بركبته اليسرى. وأكد سانتوس في 22 ديسمبر أن العملية التي أجراها طبيب المنتخب البرازيلي كانت ناجحة.
ويُعد نيمار الذي لعب سابقاً لبرشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي والهلال السعودي، الهدّاف التاريخي للبرازيل برصيد 79 هدفاً، متقدماً بهدفين على بيليه.
ولم يخض أي مباراة مع المنتخب منذ أكتوبر 2023، حين تعرض لإصابة في الركبة أمام الأوروجواي.

