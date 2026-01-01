الانتقام يدفع سابالينكا للمطالبة بمواجهة ثانية في «معركة الجنسين»

بريزبين (أ ف ب)

أبدت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنّفة الأولى عالمياً الخميس، رغبتها في إعادة مواجهة «معركة الجنسين» أمام الأسترالي نيك كيريوس من أجل الثأر.

وكان كيريوس قد تغلّب على البيلاروسية 6-3,6-3 في مواجهة مثيرة للجدل في دبي الأحد الماضي، وفق قواعد معدلة أثارت انقسام الجماهير.

وتم تقليص مساحة ملعب سابالينكا بنسبة 9% في محاولة للحد من قوة وسرعة كيريوس، كما مُنح كل لاعب إرسالاً واحداً فقط.

وقالت سابالينكا قبل انطلاق دورة بريزبين الدولية التي تفتتح بها موسمها استعداداً لبطولة أستراليا في 18 يناير: «أعتقد أنني سأفعلها مرة أخرى بالتأكيد. أحب الانتقام ولا أحب أن أترك الأمور كما هي».

ورغم رغبتها في مواجهة كيريوس مجدداً، أكدت أنها تريد ملعباً كاملاً وفرصتين للإرسال.

وأضافت: «أعتقد أننا سنضع صيغة مختلفة للمباراة المقبلة. قبل اللقاء لم أدرك أنني سأضطر للتكيّف، وكان الأمر صعباً بعض الشيء بالنسبة لي. أعتقد أنني سأحتفظ بالملعب كاملاً وسأحصل على إرسالين، هذا سيجعل المستوى أكثر توازناً».

وتابعت «دائماً أقول إنه عندما تخسر فإنك تتعلم، وقد تعلمت الكثير عن أسلوبه. سأفعلها مرة أخرى، أحتاج إلى الانتقام».

ولم تشبه هذه المواجهة كثيراً اللقاء التاريخي عام 1973 بين الأميركية بيلي جين كينج ومواطنها بوبي ريجز، الذي كان يحمل رهانات أكبر في ظل سعي جولة السيدات الناشئة آنذاك لإثبات شرعيتها والحصول على جوائز مالية مساوية للرجال.

وكانت كينج، إحدى أعظم لاعبات كرة المضرب، في ذروة مسيرتها حين تغلبت على ريجز البالغ 55 عاماً آنذاك بنتيجة 6-4,6-3,6-3 في هيوستن.

سابالينكا أكدت أهمية المباريات الاستعراضية مثل مواجهة كيريوس، قائلة «أعتقد أنه من المهم جداً للتنس أن يبقى ممتعاً وجديداً ومثيراً».

وأضافت أنها فخورة بمشاركتها في «معركة الجنسين»، رغم أن كيريوس لم يلعب كثيراً في السنوات الأخيرة ويحتل المركز 671 عالمياً.

وقالت «أنا سعيدة لأنني تمكّنت من تحديه، وجعلته يبذل جهداً بدنياً وذهنياً. شعرت بحماس لرؤية رجل يتعب ويقدم كامل إمكانياته. كانت تجربة رائعة».

وتنطلق دورة بريزبين الدولية الأحد، فيما تضع سابالينكا نصب عينيها الفوز بلقب أستراليا للمرة الثالثة بعد تتويجها في 2023 و2024، علماً بأنها خسرت نهائي العام الماضي أمام الأميركية ماديسون كيز.