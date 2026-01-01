ماريسكا يرحل عن تدريب تشيلسي



لندن (أ ب)

رحل إنزو ماريسكا، المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، عن منصبه، بعدما ذكرت تقارير أن علاقته مع إدارة النادي تدهورت، وكان المدرب الإيطالي في منتصف موسمه الثاني مع الفريق، في موسمه الأول، فاز بلقب دوري المؤتمر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

وقال ماريسكا الشهر الماضي إنه عاش «أسوأ» 48 ساعة في تشيلسي، ولكنه لم يوضح السبب. ويحتل تشيلسي المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما تأهل للدور قبل النهائي بكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

وذكر تشيلسي في بيان اليوم الخميس:«خلال الوقت الذي قضاه في النادي، قاد إنزو الفريق للتتويج بلقبي دوري المؤتمر الأوروبي، وكأس العالم للأندية». وأضاف البيان:«هذه الإنجازات ستظل جزءا مهما في تاريخ النادي، ونشكره على مساهمته مع النادي».

وأكد البيان:«مع وجود أهداف رئيسة لا تزال قائمة في أربع مسابقات مختلفة، بما في ذلك التأهل لدوري أبطال أوروبا، يرى إنزو والنادي أن التغيير يمنح الفريق أفضل فرصة لاستعادة مسار الموسم».