الجمعة 2 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ماريسكا يرحل عن تدريب تشيلسي

ماريسكا يرحل عن تدريب تشيلسي
1 يناير 2026 17:51


لندن (أ ب)
رحل إنزو ماريسكا، المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، عن منصبه، بعدما ذكرت تقارير أن علاقته مع إدارة النادي تدهورت، وكان المدرب الإيطالي في منتصف موسمه الثاني مع الفريق، في موسمه الأول، فاز بلقب دوري المؤتمر الأوروبي وكأس العالم للأندية.
وقال ماريسكا الشهر الماضي إنه عاش «أسوأ» 48 ساعة في تشيلسي، ولكنه لم يوضح السبب. ويحتل تشيلسي المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما تأهل للدور قبل النهائي بكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.
وذكر تشيلسي في بيان اليوم الخميس:«خلال الوقت الذي قضاه في النادي، قاد إنزو الفريق للتتويج بلقبي دوري المؤتمر الأوروبي، وكأس العالم للأندية». وأضاف البيان:«هذه الإنجازات ستظل جزءا مهما في تاريخ النادي، ونشكره على مساهمته مع النادي».
وأكد البيان:«مع وجود أهداف رئيسة لا تزال قائمة في أربع مسابقات مختلفة، بما في ذلك التأهل لدوري أبطال أوروبا، يرى إنزو والنادي أن التغيير يمنح الفريق أفضل فرصة لاستعادة مسار الموسم».

أخبار ذات صلة
أرسنال يغازل نجم ريال مدريد
ماريسكا على أعتاب الرحيل عن تشيلسي
إنزو ماريسكا
تشيلسي
الدوري الإنجليزي
البريميرليج
آخر الأخبار
درجات الحرارة
التعليم والمعرفة
2025 رابع أكثر الأعوام حرارة في بلجيكا
اليوم 13:01
تعبيرية
الأخبار العالمية
غرق مركب يقل أكثر من 200 مهاجر قرب سواحل غامبيا
اليوم 12:53
أرشيفية
علوم الدار
المستشفى الميداني الإماراتي يواصل تقديم خدماته الطبية والإنسانية في قطاع غزة
اليوم 12:32
محمد بن راشد يبارك للفائز بجائزة نوابغ العرب عن فئة الأدب والفنون لعام 2025
علوم الدار
محمد بن راشد يبارك للفائز بجائزة نوابغ العرب عن فئة الأدب والفنون لعام 2025
اليوم 12:20
برعاية منصور بن زايد.. مهرجان «الوثبة للتمور» ينطلق 9 يناير
برعاية منصور بن زايد.. مهرجان «الوثبة للتمور» ينطلق 9 يناير
اليوم 12:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©