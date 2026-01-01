الجمعة 2 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بوذيب تستضيف بطولة المجموعة الإقليمية السابعة للقدرة

بوذيب تستضيف بطولة المجموعة الإقليمية السابعة للقدرة
1 يناير 2026 18:21


أبوظبي (وام)
أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة المجموعة الإقليمية السابعة للقدرة والتحمل للفرق والفردي في نسختها الثانية، اكتمال وصول الفرسان المشاركين، ووفد الاتحاد الدولي للفروسية، تمهيداً لانطلاق السباق لمسافة 120 كلم.
وأوضحت أن السباق فئة النجمتين يقام بعد غد السبت على ميادين قرية بوذيب العالمية للقدرة بالختم في أبوظبي، والذي تنظمه القرية، بالتعاون بين المجموعة الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية، واتحاد الإمارات للفروسية والسباق، بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية.
وأكدت اللجنة في بيان لها إقامة مؤتمر صحفي غداً عند الساعة 11.30 صباحاً، يليه اجتماع رؤساء الفرق المشاركة، وإجراءات الفحص البيطري، وصولاً إلى حفل الافتتاح مساء في قرية بوذيب.
وأشارت إلى أن السباق البالغ إجمالي جوائزه 307 آلاف يورو، يقام في نسخته الثانية بعد النجاح المميز في النسخة الأولى العام الماضي، والمستويات المتطورة لفرسان المجموعة الإقليمية السابعة.
وكشفت اللجنة المنظمة عن تجهيزات متكاملة في قرية بوذيب تزامناً مع فعاليات البطولة، من بينها المحاجر البيطرية، ومسارات السباق، والفرق الفنية، ولجان التحكيم، والإشراف، والفريق البيطري.

أخبار ذات صلة
«بوذيب العالمية» تعلن اكتمال ترتيبات بطولة المجموعة الإقليمية السابعة للقدرة والتحمل
سيف المزروعي بطل كأس رئيس الدولة للقدرة
قرية بوذيب العالمية للقدرة
بوذيب
سباقات القدرة
اتحاد الفروسية سباقات القدرة
آخر الأخبار
درجات الحرارة
التعليم والمعرفة
2025 رابع أكثر الأعوام حرارة في بلجيكا
اليوم 13:01
تعبيرية
الأخبار العالمية
غرق مركب يقل أكثر من 200 مهاجر قرب سواحل غامبيا
اليوم 12:53
أرشيفية
علوم الدار
المستشفى الميداني الإماراتي يواصل تقديم خدماته الطبية والإنسانية في قطاع غزة
اليوم 12:32
محمد بن راشد يبارك للفائز بجائزة نوابغ العرب عن فئة الأدب والفنون لعام 2025
علوم الدار
محمد بن راشد يبارك للفائز بجائزة نوابغ العرب عن فئة الأدب والفنون لعام 2025
اليوم 12:20
برعاية منصور بن زايد.. مهرجان «الوثبة للتمور» ينطلق 9 يناير
برعاية منصور بن زايد.. مهرجان «الوثبة للتمور» ينطلق 9 يناير
اليوم 12:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©