بوذيب تستضيف بطولة المجموعة الإقليمية السابعة للقدرة



أبوظبي (وام)

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة المجموعة الإقليمية السابعة للقدرة والتحمل للفرق والفردي في نسختها الثانية، اكتمال وصول الفرسان المشاركين، ووفد الاتحاد الدولي للفروسية، تمهيداً لانطلاق السباق لمسافة 120 كلم.

وأوضحت أن السباق فئة النجمتين يقام بعد غد السبت على ميادين قرية بوذيب العالمية للقدرة بالختم في أبوظبي، والذي تنظمه القرية، بالتعاون بين المجموعة الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية، واتحاد الإمارات للفروسية والسباق، بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية.

وأكدت اللجنة في بيان لها إقامة مؤتمر صحفي غداً عند الساعة 11.30 صباحاً، يليه اجتماع رؤساء الفرق المشاركة، وإجراءات الفحص البيطري، وصولاً إلى حفل الافتتاح مساء في قرية بوذيب.

وأشارت إلى أن السباق البالغ إجمالي جوائزه 307 آلاف يورو، يقام في نسخته الثانية بعد النجاح المميز في النسخة الأولى العام الماضي، والمستويات المتطورة لفرسان المجموعة الإقليمية السابعة.

وكشفت اللجنة المنظمة عن تجهيزات متكاملة في قرية بوذيب تزامناً مع فعاليات البطولة، من بينها المحاجر البيطرية، ومسارات السباق، والفرق الفنية، ولجان التحكيم، والإشراف، والفريق البيطري.