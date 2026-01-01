حدث في كأس أمم أفريقيا.. مطالبة بإلغاء بطاقة حمراء!



الرباط (د ب أ)

قررت إدارة المنتخب المالي لكرة القدم تقديم استئناف ضد البطاقة الحمراء التي حصل عليها لاعب خط الوسط أمادو هايدارا في الدقيقة 88 من المباراة الأخيرة ضمن دور المجموعات ضد منتخب جزر القمر.

وبحسب مصادر من الوفد المالي فإن الحكم التشادي محمد الحاجي اعترف خلال اجتماع فني مع لجنة الحكام بأن قراره كان خطأ فادحا، وأعرب عن اعتذاره لما حدث، مما يفتح المجال أمام إمكانية مراجعة القرار.

وطرد هايدارا بعد تدخل اعتبره الحكم مخالفة ضد لاعب جزر القمر، وهي لحظة أثارت جدلا واسعا بين الجماهير والمحللين حينها، لا سيما وأنها جاءت في دقائق حاسمة من المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي.

وتتجه الأنظار الآن إلى قرار اللجنة المنظمة بشأن إمكانية إلغاء البطاقة الحمراء، وهو ما سيتيح لهيدارا فرصة المشاركة مع منتخب مالي في المباراة المقبلة ضد تونس ضمن دور الـ16 المقرر إقامتها يوم السبت المقبل. ويأمل الجهاز الفني واللاعبون في مالي أن يسهم قرار الإلغاء في تعزيز صفوف المنتخب قبل مواجهة مصيرية في البطولة.