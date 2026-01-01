الحكومة الجابونية تعلّق نشاط المنتخب وتحل الجهاز الفني وتوقف أوباميانج



ليبرفيل (أ ف ب)

أعلن وزير الرياضة في الجابون تعليق نشاط المنتخب الوطني وحل الجهاز الفني، إضافة إلى إيقاف اللاعبين بيار-إيميريك أوباميانج وبرونو إيكويلي مانجا، عقب الأداء الكارثي لـ«الفهود» في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بالمغرب.

وخسرت الجابون التي أنهت مشوارها متذيلة المجموعة السادسة، جميع مبارياتها الثلاث، آخرها أمام ساحل العاج حاملة اللقب 2-3 الأربعاء.

وقال الوزير سيمبليس-ديزيريه مامبولا عبر التلفزيون الجابوني مساء الأربعاء «نظراً للأداء المخزي للفهود في كأس الأمم الأفريقية، قررت الحكومة حل الجهاز الفني، تعليق المنتخب الوطني حتى إشعار آخر، وإبعاد اللاعبين برونو إيكويلي مانجا وبيار-إيميريك أوباميانج».

وبعد ساعات من بث الإعلان، أزيل المقطع من منصات الوزارة الرسمية ومنصات القناة على الإنترنت، قبل أن يُعاد نشره الخميس.

وكان أداء المنتخب في البطولة خضع لمراجعة من مجلس الوزراء عقب الخسارة أمام موزامبيق 2-3 المصنفة 102 عالميا الأحد، والتي أنهت آمال الجابون في بلوغ الأدوار الإقصائية.

وقال رئيس الجابون بريس كلوتير أوليجي نجيما في بيان رسمي صدر الأربعاء «هذا أضعف جزءاً من هويتنا الوطنية»،وأضاف «المنتخب الوطني يبرز مشكلتين رئيسيتين: غياب المنهج وتشتت الموارد».

ووعد الرئيس باتخاذ «قرارات قوية وهيكلية» من أجل «إعادة الصرامة والمسؤولية والطموح إلى حوكمة الرياضة الوطنية».