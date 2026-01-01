الجمعة 2 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

شباب الأهلي يعلن الجاهزية لشهر التحديات

شباب الأهلي يطمح لمواصلة النتائج الإيجابية (الاتحاد)
2 يناير 2026 01:06

مراد المصري (أبوظبي)

أعلن شباب الأهلي جاهزيته لـ «شهر التحديات»، حيث يخوض خلال يناير الجاري 6 مباريات مهمة للغاية، خمس منها ضمن دوري أدنوك للمحترفين، إلى جانب لقاء السد القطري على لقب درع السوبر الإماراتي القطري.
ويستهل «الفرسان» الاختبارات في الدوري بلقاء الجزيرة يوم غدٍ السبت، ثم يلتقي البطائح في السابع من يناير، والوصل في 11 يناير، وعجمان في 15 يناير، ودبا في 19 يناير، حيث من شأن هذه المباريات أن ترسم مدى طموح الفريق بالمنافسة على الاحتفاظ على «درع» الموسم الماضي. ويختتم الفريق الشهر بلقاء السد في درع السوبر الإماراتي القطري، وتحمل هذه المباراة تحدياً خاصاً من أجل محاولة «الفرسان» الثأر للخسارة القاسية أمام منافسه مؤخراً في دوري أبطال آسيا للنخبة.
وعقب الخسارة أمام الشارقة في كأس سوبر إعمار، بدأت الضغوط بالتزايد على المدرب باولو سوزا، وهو الذي يطالب لاعبيه برفع الفاعلية الهجومية، حيث لا يزال إهدار الفرص السهلة أمام المرمى يؤثر على حظوظ الفريق هذا الموسم. وتترقب الجماهير من إدارة النادي تعزيز الخط الهجومي خلال فترة الانتقالات الشتوية، وذلك لسد فراغ الهدّاف سردار أزمون.

أندية دورينا تترقب فتح باب «الميركاتو الشتوي» 13 يناير
«دوري أدنوك».. «ملوك التعادل» يتحركون في «دائرة مُغلقة»!
