نخبة الخيول العالمية تتنافس في «زعبيل للميل»

عصام السيد (دبي)



يستقبل نادي دبي لسباق الخيل بمضمار ميدان اليوم، العام الجديد بثمانية أشواط مثيرة، بمشاركة 103 خيول، جميعها من فئة المهجنة الأصيلة، ضمن فعاليات الحفل السادس لكرنفال دبي لسباقات الخيل 2025/2026، البالغ إجمالي جوائزه 3.240.000 درهم برعاية مجموعة من المؤسسات المحلية والعالمية.

ويتصدر «قدوة» ترشيحات الشوط السادس والرئيسي على لقب النسخة الجديدة من سباق زعبيل للميل، البالغ جائزته 850 ألف درهم، برعاية بيه إتش آي للدعاية والإعلان، ويواجه نخبة من الخيول العالمية، ويمتلك فريق جودلفين مُرشحاً قوياً هذه المرة، وهو «أوموري سيتي»، الفائز بسباق فينتج ستيكس من الفئة الثانية عام 2024 في جودوود.

وسيكون الصراع ملتهباً في سباق دباوي ستيكس للفئة الثالثة في الشوط الخامس، البالغ إجمالي جوائزه 700 ألف درهم، برعاية فرانس جالوب، ويضم سبعة خيول قوية، وقد التقى أربعة منها في آخر سباق، عندما فاز الحصان «النصيب» على كل من: «كلر أب»، و«موفاسا»، و«دارك سافرون»، في سباق القرهود المصنّف في 5 ديسمبر.

وتنطلق الأمسية مع سباق زعبيل تيرف في الشوط الأول لمسافة 2000 متر، البالغ جائزته 300 ألف درهم، برعاية بن غاطي للتطوير العقاري، وأبرز المرشحين «أريبيان لايت»، الذي تغلّب على «شون» وسيواجهه مجدداً، ويبدو من الصعب هزيمته، على الرغم من وزنه الثقيل وانطلاقه من المركز الثاني عشر، وهناك «بدوين برنس».

ويتقدم «دون باسيفكو» ترشيحات الشوط الثاني لمسافة 1200 متر، البالغ جائزته 190 ألف درهم، برعاية بن غاطي للتطوير العقاري، ويجتذب الشوط الثالث لمسافة 1200 متر وقيمة جائزته 300 ألف درهم، برعاية آي آر إن، 14 خيلاً، أبرزها «انديان سبرنج».

ويجتذب الشوط الرابع الممتد لمسافة 1400 متر، على لقب جميرا ستيكس «شروط» البالغ جائزته 300 ألف درهم برعاية الجوكي كلوب، 15 خيلاً، أبرزها «تايتل رول»، وهناك «دو أور دو نوت»، الذي يخوض مشاركته الثانية، و«كاتلوس».

وخصص الشوط السابع لمسافة 1400 متر، على لقب تجريبي الـ2000 جينيز الإماراتي، البالغ جائزته 300 ألف درهم، برعاية شيرشل داونز، بمشاركة 16 خيلاً.

وخصّص الشوط الثامن والأخير، لمسافة 2810 أمتار «شروط»، وتبلغ قيمة جائزته 300 ألف درهم، برعاية شركة زوهو، بمشاركة 13 خيلاً.