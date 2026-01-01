«الظنحاني» يرفع المعنويات في دبا بزيارة التدريبات

الفجيرة (الاتحاد)



في خطوة تعكس حرصه على دعم الفريق الأول لكرة القدم، قام أحمد سعيد الظنحاني، رئيس مجلس إدارة نادي دبا، بزيارة إلى تدريبات الفريق، حيث كانت الزيارة فرصة للالتقاء باللاعبين، وأعضاء الجهازين الفني والإداري، مما ساهم في تعزيز الروح المعنوية للفريق.

تأتي هذه الزيارة في إطار استراتيجية النادي، الرامية إلى تعزيز التواصل بين الإدارة واللاعبين، ودعم الروح الرياضية والعمل الجاد في ظل التحديات المقبلة. ويهدف نادي دبا الرياضي إلى تحقيق نتائج إيجابية في الموسم الحالي، وتجديد العهد مع جماهيره بالتميز والنجاح.

وخلال زيارته، عبّر الظنحاني عن ثقته الكبيرة بقدرات اللاعبين، مؤكداً أهمية العمل الجماعي لتحقيق مستويات مشرفة خلال المرحلة المقبلة، حيث اعتبرت كلماته تشجيعاً وتحفيزاً لفريق دبا، لا سيما مع الانطلاقة الجديدة لعام 2026.

كما قدّم الظنحاني تهانيه بمناسبة العام الجديد، متمنياً للجميع دوام التوفيق والنجاح في مسيرتهم الرياضية، وأكد أهمية مواصلة الجهود بروح الفريق الواحد لتلبية تطلعات النادي وجماهيره الوفية.

ولفت إلى أن هذه الزيارة، تعكس التزام الإدارة بدعم الفريق في سعيه نحو تحقيق الأهداف المرسومة، والمساعي المستمرة للنهوض بمكانة النادي في خريطة الرياضة الإماراتية.