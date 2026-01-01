«المنتخبات» تناقش خطة تحضير «الأبيض» لكأس آسيا 2027

أبوظبي (الاتحاد)



تناقش إدارة المنتخبات باتحاد الكرة خلال الساعات المقبلة، التصورات المبدئية لخطة تحضير المنتخب الوطني للاستحقاقات المقبلة، لاسيما كأس الخليج، المنتظر إقامتها في قطر ما بين سبتمبر إلى أكتوبر المقبلين، بالإضافة إلى تجهيز الأبيض للمشاركة في كأس آسيا التي تنطلق في يناير 2027، بالرياض.

وستكون محطة كأس الخليج في قطر، هي أولى المحطات الرسمية لاستعدادات المنتخب، حيث يسبقها فقط تجمعات في أيام الفيفا، خلال مارس المقبل، بالإضافة إلى تجمع آخر خارجي بمعسكر أوروبي، يتوقع أن يكون في أوائل أغسطس المقبل كما جرت العادة.

ووجه اتحاد الكرة، بضرورة توفير كل الدعم للمنتخب الوطني، لاسيما في ظل زيادة أعداد اللاعبين المتوقع انضمامهم إلى قائمة الفريق خلال نهايات الموسم الجاري، وقبل انطلاق كأس آسيا، ما يزيد من قوة أداء المنتخب، ويرفع المستوى الفني لعناصر التشكيلة.

ويتوقع أن ترفع إدارة المنتخبات تصورها إلى مجلس إدارة الاتحاد، بعد مناقشة الجهاز الفني بقيادة الروماني كوزمين، في متطلبات التحضيرات للتجمعات الدولية المقبلة، وتحديد المنتخبات الوطنية المراد مواجهتها دولياً في المباريات الودية، حيث تتجه النية للعب أمام منتخبات مصنفة عالمياً، سواء من آسيا أو من باقي القارات، خصوصاً وأن جميع المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026، تسعى لخوض مواجهات ودية في الفترات المقبلة.