أندية دورينا تترقب فتح باب «الميركاتو الشتوي» 13 يناير

معتز الشامي (أبوظبي)



كثفت شركات الكرة في أندية دورينا، تحركاتها مع اقتراب فتح باب القيد الشتوي، يوم 13 يناير الجاري وحتى 9 فبراير المقبل، حيث تشهد أروقة الأندية استعدادات مكثفة لإبرام تعاقدات تهدف إلى تعزيز الصفوف، في ظل غيابات بعض اللاعبين المؤثرين بداعي الإصابة أو تراجع المستوى، وبالتالي فقد ترحل أسماء بارزة شهدت ضجة في انتقالها الصيف الماضي لكنها لم تثبت أي نجاح.

وتشير المتابعات لبورصة «الانتقالات» المتوقع أن تدخلها شركات الكرة، إلى أن أكثر من نصف أندية دورينا، تستعد لإبرام تعاقدات كفيلة بتعديل مسارها، لاسيما في ظل وجود 4 أندية تشارك في بطولات آسيا، بخلاف السباق المحلي المشتعل منذ بداية الموسم بمختلف مسابقات المحترفين، وهي أندية الشارقة والوصل والنصر وشباب الأهلي، بخلاف أندية الجزيرة والوحدة والظفرة وخورفكان وبني ياس.

وكان الوحدة أول من دخل رسمياً أمس الأول إلى سوق الانتقالات، بعدما قام بقيد المهاجم البلجيكي كريستيان بنتيكي، مهاجم نادي دي سي الأميركي في صفقة انتقال حر، ليعكس رغبة «العنابي» في تشكيل خط هجوم قوي يعينه في باقي مشوار المنافسات المحلية والقارية.

فيما لا يزال هاجس تدعيم الهجوم يسيطر على تحركات بعض الأندية، حيث أصبح أكثر من لاعب مهدد بالاستمرار، في مقدمتهم سالدانيا مهاجم الوصل، الذي لم يقدم أوراق اعتماده عند جماهير الفهود، ويحتاج الوصل إلي صفقة رأس حربة سوبر لتعزيز القوة الهجومية بلاعب من أصحاب الحلول الفردية، الأمر ذاته ينطبق على نادي النصر، الذي يحتاج دعم الخط الأمامي بلاعب مميز، بالإضافة إلى تدعيم بعض المراكز في تشكيلته، ما دفع شركة الكرة في نادي النصر للدخول في مفاوضات مع ديفيد بتروفيتش، ظهير نادي الشارقة، لضمه في صفقة انتقال حر، وكان جوستافو أليكس، لاعب النصر، قد تعرض للإصابة في الرباط الصليبي، وبالتالي انتهى موسمه مع «العميد»، ما يجعل البحث عن بديل لقيده في فترة الانتقالات الشتوية أمراً ضرورياً.

ويستعد الشارقة لتعويض غياب عادل تعرابت، الذي تعرض للإصابة في الرباط الصليبي أيضاً، ويغيب حتى نهاية الموسم، بالإضافة لعدم وضوح موقف ماركوس ميلوني، الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم، بينما وضع نادي الوحدة البرازيلي مارلون فريتاس، ضمن اهتماماته التفاوضية خلال فترة الانتقالات الشتوية المرتقبة.

وعلى الجانب الآخر، دخل بعض اللاعبين البارزين مرحلة «الفترة المحمية» في عقودهم، والمخصصة لآخر 6 أشهر في تلك العقود، ما يعني أحقية مفاوضتهم ليكونوا صفقات لبعض الأندية الأخرى في الصيف المقبل، ومن بين هؤلاء اللاعبين الدولي التونسي فراس بالعربي «29 عاماً»، لاعب الشارقة، و الكرواتي مارو كاتينيتش «21 عاماً»، لاعب الشارقة أيضاً والمسجل في فئة المقيم.

ومن جانب آخر، يسعى شباب الأهلي بطل رباعية في الموسم الماضي، إلى العودة للواجهة من جديد، والاستمرار في المنافسة على الدوري، خاصة بعد ضياع أول بطولة بخسارة السوبر أمام الشارقة، عبر تعزيز الصفوف لتصحيح مساره في البطولة الآسيوية، حيث كشفت وسائل إعلام برازيلية، عن اقتراب «الفرسان» من توصل إلى اتفاق مبدئي مع المهاجم البرازيلي جواو مارسيلو (20 عاماً)، لاعب أتلتيكو مينيرو، بقيمة سوقية تقدر بنحو مليوني يورو.

أما العين، متصدر ترتيب دورينا، فيتوقع أن يواصل سياسة الاستقطاب نفسها، والمعتمدة على اختيار العناصر صغيرة السن، القادرة على تلبية متطلبات «مشروع الموهوبين»، الذي يتم تنفيذه وفق استراتيجية شركة الكرة، ورغم ذلك، سيواصل العين البحث عن تدعيم صفوفه بلاعب وسط بالإضافة للهجوم وصناعة اللعب.