23 لاعباً في قائمة «الأبيض الأولمبي» بكأس آسيا

سلطان عادل يقود هجوم «الأبيض الأولمبي» للمرة الثانية على التوالي في «كأس آسيا تحت 23» (الاتحاد)
2 يناير 2026 01:06

معتصم عبدالله (أبوظبي)

أعلن الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم، بقيادة المدرب الأوروجوياني مارسيلو برولي، القائمة النهائية للمنتخب، التي ضمّت 23 لاعباً، استعداداً لخوض منافسات نهائيات كأس آسيا تحت سن 23 عاماً 2026، المقرر إقامتها في مدينتي جدة والرياض بالمملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 7 إلى 25 يناير 2026.

يسجل «الأبيض الأولمبي» في النسخة المقبلة، ظهوره السادس في تاريخ البطولة، بعد مشاركاته السابقة في نسخ، عُمان 2014، قطر 2016، تايلاند 2020، أوزبكستان 2022، وقطر 2024، فيما غاب عن نسخة الصين 2018.
وشهدت القائمة تواجداً بارزاً لعناصر الخبرة، ممثلة في الرباعي: خالد توحيد، سلطان عادل، مبارك بن زامة، ومحمد جمعة المنصوري، الذين سبق لهم تمثيل «الأبيض الأولمبي» في نسخة قطر 2024، إلى جانب مجموعة من اللاعبين الشباب، الذين يعوّل عليهم الجهاز الفني في المرحلة المقبلة.
وضمّت القائمة كلاً من: خالد توحيد، عدلي محمد، مرزوق البدواوي، سلطان عادل، مبارك بن زامة، محمد جمعة المنصوري، منصور صالح المنهالي، أحمد مال الله، ليونارد أميسيميكو، يوسف المرزوقي، هزاع شهاب، ريتشارد أوكونور، خميس المنصوري، سولومون سوسو، علي عبدالعزيز، محمد الوافي، حازم عباس، مطر زعل، جونيور ندياي، منصور المنهالي، عيسى خلفان، مايد الكاس، وعلي المعمري.
ويفتتح «الأبيض الأولمبي» مشواره في النهائيات، ضمن منافسات المجموعة الثانية 7 يناير، بلقاء منتخب قطر على استاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية في جدة، فيما تجمع المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها، منتخب اليابان، حامل اللقب والمنتخب الوحيد الذي تُوّج بالبطولة أكثر من مرة (2016 و2024)، بنظيره منتخب سوريا، الذي يسجّل تأهله الخامس وينهي غياباً منذ نسخة 2020.
ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، على أن تُقام المباراة النهائية يوم 25 يناير 2026.
وتشهد نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً مشاركة نخبة المواهب في القارة الآسيوية، في النسخة السابعة من البطولة، بعد اكتمال عقد المنتخبات الـ16 بتأهل 15 منتخباً عبر التصفيات، التي أُقيمت في سبتمبر الماضي، لتنضم إليها السعودية المستضيفة، التي تشارك تلقائياً بصفتها البلد المنظم.

المنتخبات المشاركة

تضم قائمة المنتخبات المشاركة جميع الأبطال السابقين الخمسة، وهم العراق، اليابان، جمهورية كوريا، السعودية، وأوزبكستان، إلى جانب مشاركة أستراليا والأردن، لتكون هذه المنتخبات السبعة الوحيدة التي شاركت في جميع نسخ البطولة حتى الآن.
كما تشهد النسخة الحالية، الظهور الأول لمنتخبي قرغيزستان ولبنان في النهائيات، ليرتفع العدد الإجمالي للمنتخبات، التي شاركت في تاريخ البطولة إلى 27 منتخباً.
وكان «الأبيض الأولمبي» قد حجز مقعده في النهائيات القارية، بعد إنهائه مشوار التصفيات في وصافة المجموعة التاسعة برصيد 6 نقاط، جمعها من الفوز على جوام بنتيجة 13-0، وعلى هونج كونج 2-0، مقابل الخسارة أمام منتخب إيران 2-3، الذي تصدّر المجموعة بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، فيما حلّ منتخب هونج كونج ثالثاً بثلاث نقاط، وبقي منتخب جوام دون رصيد.

