720 لاعباً يشاركون في «مونديالي المبارزة» للناشئين والرجال بالفجيرة

علي معالي (أبوظبي)



برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، يستضيف مجمع زايد الرياضي في الفجيرة حدثين كبيرين، الأول كأس العالم للناشئين في سلاح الفلوريه تحت 17 و20 عاماً للذكور والإناث، الذي ينطلق اليوم، ويشارك فيه 200 لاعب ولاعبة، يمثلون 27 دولة من مختلف دول العالم، ثم تعقبها بطولة كأس العالم للكبار في سلاح الإيبيه (رجال وسيدات)، خلال الفترة من 8 إلى 11 يناير الجاري.

ويفوق عدد اللاعبين المسجلين في البطولة بشكل عام، 720 لاعباً ولاعبة في جميع مسابقات الفردي والفرق، بالإضافة إلى الحكام، والإداريين، والإعلاميين، والأجهزة الفنية والطبية المرافقة للوفود المشاركة، ويمثل الإمارات في هذه البطولة 26 لاعباً ولاعبة، وهم، في بطولة الفلوريه: فارس البلوشي، محمد المهيري، عبد الرحمن مبارك، الهيام البلوشي، حمدة التميمي، نجود الصريدي، شما المهيري، ودانة الشامسي.

بينما يمثل رياضة الإمارات في بطولة الإيبيه، كل من: محمد المازمي، خليفة الزرعوني، عمران البلوشي، صالح البلوشي، حمدان الجهضمي، مسعود المهيري، محمد العبيدلي، خليفة السويدي، خالد بالسلاح، مايد محمد، لمار النحلة، روضة العليلي، زينب الحوسني، دانة المسماري، اليازية السويدي، شيخة الزعابي، ونجود صلاح.