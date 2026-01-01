«تل مرعب» يرسم بالتشويق ملامح اليوم الأول في «ليوا الدولي»

أبوظبي (الاتحاد)



اختتمت مساء أمس، منافسات اليوم الأول من بطولة صعود تل السيارات، ضمن فعاليات مهرجان ليوا الدولي 2026، التي أُقيمت في أجواء استثنائية تزامنت مع احتفالات رأس السنة، وشهدت تنافساً قوياً في فئتي السيارات الكهربائية وفئة الهايبرد، وسط حضور جماهيري لافت أشعل أجواء التحدي على تل مرعب.

وشهدت فئة الهايبرد منافسة محتدمة، حيث تصدّر المتسابق محسن بن هاني بن عبدالعزيز، من سلطنة عُمان، الترتيب العام، محققاً زمناً قدره 8.403 ثوان، فيما حلّ ثانياً المتسابق أحمد خلفان المنصوري، بزمن 13.105 ثانية، في سباق اتّسم بالقوة وتنوع المشاركات الخليجية.

وفي فئة السيارات الكهربائية، نجح المتسابق ماجد سالم مبارك سالم المنصوري، في حصد المركز الأول، محققاً زمناً قدره 7.343 ثوانٍ، ليؤكد الجاهزية العالية لهذه الفئة والتطور المتسارع في مشاركاتها ضمن منافسات صعود التل.

وجاء ختام اليوم الأول بصورة لافتة، حيث تزامنت المنافسات مع ليلة 31 من ديسمبر، لتتحول تحديات صعود التل إلى مشهد احتفالي رياضي أشعل أجواء مهرجان ليوا الدولي، وجسّد تلاقي الرياضات الميكانيكية الحديثة مع أجواء الفعاليات الجماهيرية، في واحدة من أبرز ليالي المهرجان.

وأكدت اللجنة المنظمة، أن المنافسات شهدت مستوى فنياً عالياً وتنظيماً مميزاً، مشيرة إلى أن الأيام المقبلة، ستشهد تصاعداً أكبر في حدة التنافس مع استمرار مسابقات البطولة، في ظل الإقبال الكبير والمشاركة الواسعة من مختلف الدول، ومن المقرر أن يختتم المهرجان يوم غد السبت.

على الجانب الآخر، اختتمت منافسات بطولة الاستعراض الحر الإلكترونية.

وأسفرت نتائج فئة المحترفين عن تتويج حامد إبراهيم حسن محمد المعمري، بالمركز الأول، فيما حلّ محمد حميد سالم الدرعي، في المركز الثاني، وجاء سالم حميد الدرعي ثالثاً، في منافسات شهدت تقارباً كبيراً في النقاط ومستويات أداء عالية.

وفي فئة 8 إلى 14 سنة، حقق سعيد حميد سالم محمد الدرعي، المركز الأول، وجاء سالم سعيد بن كليب، في المركز الثاني، بينما حلّ سعيد عبدالله البلوشي ثالثاً، في مشاركة مميّزة جسّدت تنامي الاهتمام بالمواهب الناشئة في مجال الألعاب الإلكترونية.

وأكدت اللجنة المنظمة، أن بطولة ليوا الإلكترونية تمثّل إحدى الإضافات النوعية لفعاليات المهرجان، لما تحمله من تنوع في الأنشطة واستقطاب لفئات عمرية مختلفة، مشيرة إلى أن البطولة شهدت تفاعلاً لافتاً ومشاركة مشرّفة، تعكس نجاح المهرجان في الجمع بين الرياضات الحديثة والفعاليات الترفيهية المتنوعة.

وتتواصل فعاليات مهرجان ليوا الدولي بزخم كبير، متضمنةً باقة من المنافسات الرياضية والأنشطة الجماهيرية، التي تستقطب الزوّار من داخل الدولة وخارجها، في إطار رؤية متكاملة تعزز مكانة ليوا كوجهة رائدة للفعاليات الرياضية والترفيهية.