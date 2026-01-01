302 جواد في النسخة الـ23 من بطولة عجمان لجمال الخيل العربية

عجمان (وام)



تنطلق اليوم، النسخة الـ23 من بطولة عجمان لجمال الخيل العربية، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، وبدعم ومتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، وبإشراف جمعية الإمارات للخيول العربية، في منطقة الجرف 2، وتستمر حتى الأحد المقبل.

تشارك في البطولة هذا العام 302 خيل من أنقى السلالات العربية الأصيلة، تمثل نخبة الملاك وأبرز الإسطبلات على مستوى الدولة، وسط حضور جماهيري متوقّع من عشاق ومحبي هذه الرياضة التراثية.

وأكدت اللجنة المنظمة للبطولة، أن الاستعدادات اكتملت لانطلاق الحدث، وسط أجواء احتفالية وتجهيزات تنظيمية عالية المستوى، وشهد موقع البطولة تهيئة متكاملة للمرافق والخدمات، ليكون على أتمّ جاهزية لاستقبال المشاركين والضيوف.

وذكرت اللجنة، أن رياضة جمال الخيل العربية، بما تحمله من رمزية حضارية وجمالية، تحظى باهتمام خاص من القيادة الرشيدة، مشيرة إلى أن رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، أضفت على البطولة طابعاً استثنائياً، وجعلتها من أبرز الفعاليات الرياضية والثقافية في الدولة، مؤكدة أن سموّه يتابعها عن كثب منذ انطلاقتها الأولى عام 2003.

وثمّنت اللجنة، المتابعة المستمرة والدعم النوعي من سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، الذي كان ولا يزال أحد أبرز أسباب نجاح واستمرارية البطولة.

وأوضحت، أن البطولة تشهد مشاركة واسعة من خيول متميزة وملاك بارزين، إلى جانب استقطاب خيول جديدة، ما يعكس تطورها المستمر وارتفاع مستواها الفني، ويُتوقع أن تكون نسخة هذا العام الأقوى، نظراً إلى تحضيرات المشاركين ومستوى التدريب الذي خضعت له الخيول.

وأضافت اللجنة: أن نسخة هذا العام تشهد تطبيق نظام «ربدان» للتحكيم الإلكتروني، الذي يتيح إدخال الدرجات مباشرة عبر أجهزة لوحية مؤمنة، وتحتسب النتائج آلياً مع حذف أعلى وأدنى درجة، بما يضمن أعلى معايير الشفافية والدقة.

ويُشرف على تقييم المنافسات 17 حكماً من الإمارات ودول الخليج العربية، الأمر الذي يعكس ما بلغته البطولة من احترافية وثقة على المستوى الإقليمي.

وأشادت اللجنة المنظمة بالكوادر الوطنية التي تقود الحدث، مؤكدة أن نجاح البطولة في كل دورة هو ثمرة لجهود تنظيمية دقيقة، وخبرة تراكمت على مدار أكثر من عقدين، مما جعل البطولة علامة فارقة في أجندة الفعاليات السنوية لإمارة عجمان.

كما أشادت اللجنة بدور الرعاة الذين ظلوا يساندون البطولة ويدعمون استمرارها، معربة عن شكرها العميق لكل من ساهم في تنظيم النسخة الحالية من شركاء ومنظمين وإعلاميين.



دعوة جماهيرية

وجهت اللجنة المنظمة الدعوة للجمهور من مواطنين ومقيمين وزوّار إلى حضور أيام البطولة، والاستمتاع بجمال الخيول العربية وعروضها اللافتة، مؤكدة أن عجمان ترحب بالجميع، في تظاهرة تراثية تجمع بين الأصالة والتنظيم الراقي وحفاوة الضيافة، كما دعت إلى الاستمتاع بالفعاليات المصاحبة، التي تشمل القرية التراثية، والعروض الفنية والأهازيج الشعبية، إلى جانب جوائز تذكارية للزوّار.