الجمعة 2 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أرسنال يغازل نجم ريال مدريد

أرسنال يغازل نجم ريال مدريد
1 يناير 2026 20:28


لندن (د ب أ)
وضع نادي أرسنال الإنجليزي، التركي أردا جولر، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، كهدف أساسي لضمه في فترة الانتقالات الشتوية. ويحتل أرسنال صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي في سعيه للفوز باللقب الأول في المسابقة منذ 20 عاما، ويسعى ميكيل أرتيتا، المدير الفني للفريق، إلى تدعيم صفوفه استعدادا للنصف الثاني من الموسم الجاري ويأمل في أن يضم لاعب ريال مدريد إلى فريقه خلال الأسابيع المقبلة.
وذكر موقع «كوت أوفسايد» أن جولر يحظى بإعجاب أرسنال وأرتيتا، ويأمل في التوصل إلى اتفاق بشأن ضم اللاعب في الانتقالات الشتوية مثلما حدث مع النرويجي مارتن أوديجارد قائد أرسنال الحالي.
ويرغب أرسنال في ضم جولر على سبيل الإعارة في النصف الثاني من الموسم الجاري، على أن يتعاقد معه بشكل دائم في الصيف، وقد يواجه اهتمامه بضم اللاعب التركي منافسة من جانب ليفربول ومانشستر يونايتد.
ورغم اهتمام أرسنال الكبير بضم اللاعب، فأن التقارير أوضحت أن ريال مدريد لا ينوي بيع اللاعب وقد تكون مغادرته أقرب بنهاية الموسم الجاري، لكن اللاعب البالغ من العمر 20 عاما يعد لاعبا أساسيا في خطة المدرب تشابي ألونسو، ولا توجد فرصة حقيقية لرحيله عن الريال.
وكان جولر قد بدأ الموسم بشكل رائع مع ر يال مدريد وشكل انسجامه مع الفرنسي كيليان مبابي ميزة رائعة للفريق، لكنه عانى مؤخرا من أداء غير مستقر وسيسعى إلى استعادة أدائه المعهود في عام 2026.

أخبار ذات صلة
برشلونة يقترب من ضم موهبة الأهلي المصري مقابل 5 ملايين يورو
ماريسكا يرحل عن تدريب تشيلسي
أرسنال
ريال مدريد
الانتقالات الشتوية
الدوري الإنجليزي
الدوري الإسباني
آخر الأخبار
درجات الحرارة
التعليم والمعرفة
2025 رابع أكثر الأعوام حرارة في بلجيكا
اليوم 13:01
تعبيرية
الأخبار العالمية
غرق مركب يقل أكثر من 200 مهاجر قرب سواحل غامبيا
اليوم 12:53
أرشيفية
علوم الدار
المستشفى الميداني الإماراتي يواصل تقديم خدماته الطبية والإنسانية في قطاع غزة
اليوم 12:32
محمد بن راشد يبارك للفائز بجائزة نوابغ العرب عن فئة الأدب والفنون لعام 2025
علوم الدار
محمد بن راشد يبارك للفائز بجائزة نوابغ العرب عن فئة الأدب والفنون لعام 2025
اليوم 12:20
برعاية منصور بن زايد.. مهرجان «الوثبة للتمور» ينطلق 9 يناير
برعاية منصور بن زايد.. مهرجان «الوثبة للتمور» ينطلق 9 يناير
اليوم 12:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©