أرسنال يغازل نجم ريال مدريد



لندن (د ب أ)

وضع نادي أرسنال الإنجليزي، التركي أردا جولر، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، كهدف أساسي لضمه في فترة الانتقالات الشتوية. ويحتل أرسنال صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي في سعيه للفوز باللقب الأول في المسابقة منذ 20 عاما، ويسعى ميكيل أرتيتا، المدير الفني للفريق، إلى تدعيم صفوفه استعدادا للنصف الثاني من الموسم الجاري ويأمل في أن يضم لاعب ريال مدريد إلى فريقه خلال الأسابيع المقبلة.

وذكر موقع «كوت أوفسايد» أن جولر يحظى بإعجاب أرسنال وأرتيتا، ويأمل في التوصل إلى اتفاق بشأن ضم اللاعب في الانتقالات الشتوية مثلما حدث مع النرويجي مارتن أوديجارد قائد أرسنال الحالي.

ويرغب أرسنال في ضم جولر على سبيل الإعارة في النصف الثاني من الموسم الجاري، على أن يتعاقد معه بشكل دائم في الصيف، وقد يواجه اهتمامه بضم اللاعب التركي منافسة من جانب ليفربول ومانشستر يونايتد.

ورغم اهتمام أرسنال الكبير بضم اللاعب، فأن التقارير أوضحت أن ريال مدريد لا ينوي بيع اللاعب وقد تكون مغادرته أقرب بنهاية الموسم الجاري، لكن اللاعب البالغ من العمر 20 عاما يعد لاعبا أساسيا في خطة المدرب تشابي ألونسو، ولا توجد فرصة حقيقية لرحيله عن الريال.

وكان جولر قد بدأ الموسم بشكل رائع مع ر يال مدريد وشكل انسجامه مع الفرنسي كيليان مبابي ميزة رائعة للفريق، لكنه عانى مؤخرا من أداء غير مستقر وسيسعى إلى استعادة أدائه المعهود في عام 2026.