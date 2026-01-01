الجمعة 2 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
رونالدو يستعد للانتقال إلى قصر فخم بعد الاعتزال

رونالدو يستعد للانتقال إلى قصر فخم بعد الاعتزال
1 يناير 2026 22:48

 

لشبونة (د ب أ) 

يستعد البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر السعودي للانتقال إلى قصر فخم تبلغ قيمته 30 مليون جنيه استرليني، وذلك بمجرد أن يعلن اعتزاله اللعب.
واكتمل العمل في المسكن الفخم الذي يقع بمنتجع ساحلي على بعد 30 ميلاً من العاصمة البرتغالية لشبونة، ويعد هذا القصر الضخم واحداً من أكبر وأغلى المنازل في البلاد، ويضم حمام سباحة كبيراً، ومساحات للسيارات تحت الأرض، من أجل الاحتفاظ بمجموعة سياراته التي تبلغ قيمتها 12 مليون جنيه إسترليني.
وذكرت صحيفة «ميرور» البريطانية، أن العمل في هذا العقار الفسيح ذو الثماني حجرات نوم، استمر لأكثر من 3 سنوات، ومن المتوقع أن ينتقل رونالدو للعيش فيه، بعد اعتزاله اللعب، حيث يلعب حاليا في النصر السعودي، ويضم القصر مسبحا زجاجيا ضخما، مع ممر تحت الماء يتيح للضيوف رؤية من يسبح في الأعلى.
وتبلغ قيمة ثروة رونالدو نحو 4ر1 مليار جنيه إسترليني، وستستمتع شريكته جورجينا روديجيز، بمزايا خاصة عديدة، مثل نظام التدفئة الذكية، وصالة ألعاب رياضية وحمامات سباحة داخلية وخارجية، وغرفة تدليك وسينما.
ويضم المبنى ملعبا لأطفاله الخمسة، بينما يمكن للعائلة بأن تستمتع بشاطئ خاص، ويتميز القصر أيضا بحنفيات من الذهب الخالص، ورخام إيطالي، وحتى جدارية من تصميم لوي فيتون، صممت بشكل خاص للزوجين.
كما حاول رونالدو أيضا شراء ملعب الجولف المجاور لمنزله الجديد لتوفير مزيد من الأمان له ولكن عرضه قوبل بالرفض، ويعد هذا القصر أحدث إضافة إلى قائمة عقارات نجم مانشستر يونايتد السابق.
ويملك رونالدو أيضا مبنى فاخرا بقيمة 6 ملايين جنيه إسترليني في لشبونة، والذي يتيح رؤية بانورامية للعاصمة البرتغالية، ويضم ثلاثة أجنحة واسعة وحمامي سباحة، أحدهما داخلي والآخر خارجي، وصالة ألعاب رياضية، وساونا وغرفة سينما.
كما يمتلك عقارا في مسقط رأسه ماديرا، علما بأنه عاش حياة بسيطة في بداياته، إذ نشأ في منزل صغير دون الكثير من الرفاهيات، وغالبا ما كان يلعب الكرة وهو صغير دون حذاء وبكرة بدائية الصنع. لكن الآن يمتلك قصرا بملايين الجنيهات الاسترلينية، في بلدته،و تم تحويل مستودع مهجور إلى مكان رائع، ويطل على المحيط الأطلسي، ويضم مسبحين وملعب كرة قدم خاص به.

 

