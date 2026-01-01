أوباميانج يرد على الانتقادات بعد خروج الجابون المبكر من أمم أفريقيا



ليبرفيل (د ب أ)

رد بيير إيمريك أوباميانج، قائد منتخب الجابون، على الانتقادات التي تعرض لها بعد خروج الفريق من بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقامة حاليا في المغرب.

وتذيل منتخب الجابون ترتيب المجموعة السادسة بدون رصيد من النقاط بعد خسارته أمام الكاميرون وموزمبيق وكوت ديفوار.

وذكر موقع «فوت ميركاتو» أنه في ظل تلك الأجواء الساخنة رد أوباميانج عبر حسابه الرسمي بمنصة «إكس» للتواصل الاجتماعي قائلا: «مشاكل الفريق الجماعية أعمق بكثير من الفردية»، لكن تصريحاته لم تمنع الانتقادات العديدة له.

وانتقد أحد الجماهير أوباميانج وقال إنه تخلى عن زملائه في منتصف الطريق بالبطولة رغم كونه قائدا للفريق، لكن مهاجم مارسيليا الفرنسي رد قائلا: «يبدو أنك لست مركزا، كن قويا».

وكان منتخب الجابون قد خرج كذلك من قبل نهائي الملحق الأفريقي المؤهل للملحق العالمي بكأس العالم 2026 في أمريكا والمكسيك وكندا، وذلك بعد هزيمته أمام نيجيريا بهدف.