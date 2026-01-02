فينوس وليامز تعود إلى «أستراليا للتنس» في الخامسة والأربعين

ملبورن(أ ف ب)

ستصبح الأميركية فينوس وليامز، الحائزة على سبع بطولات كبرى في فردي كرة المضرب، عن 45 عاماً أكبر لاعبة تشارك في بطولة أستراليا المفتوحة، بعدما حصلت على بطاقة دعوة لخوض منافسات أولى بطولات الجراند سلام للعام الحالي.

وسيدرج اسم الأميركية في القرعة الرئيسة في ملبورن بارك للمرة الأولى منذ عام 2021.

وستصبح وليامز، الشقيقة الأكبر لسيرينا، أكبر لاعبة تشارك في بطولة أستراليا المفتوحة، منذ اليابانية كيميكو ديت التي كانت في الرابعة والأربعين من عمرها عندما خسرت في الدور الأول عام 2015.

وقالت وليامز: "أنا متحمسة للعودة إلى أستراليا، وأتطلع بشوق للمنافسة خلال فصل الصيف الأسترالي".

وأضافت: "لديّ ذكريات رائعة لا تُنسى هناك، وأنا ممتنة لهذه الفرصة للعودة إلى مكان له مكانة خاصة في مسيرتي الرياضية".

وبلغت وليامز نهائي الفردي في بطولة أستراليا المفتوحة عامي 2003 و2017، وفازت بلقب بطولة ويمبلدون خمس مرات، وببطولة الولايات المتحدة المفتوحة مرتين.

وستشارك وليامز، بطلة أستراليا المفتوحة للزوجي أربع مرات، الأسبوع المقبل في دورة أوكلاند ضمن استعداداتها لخوض منافسات أولى بطولات الجراند سلام التي ستقام بين 18 يناير والأول من فبراير.

وعادت وليامز إلى ملاعب الكرة الصفراء في بطولة فلاشينج ميدوز العام الماضي عقب انقطاع دام 16 شهراً.