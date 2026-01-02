الجمعة 2 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

فينوس وليامز تعود إلى «أستراليا للتنس» في الخامسة والأربعين

فينوس وليامز تعود إلى «أستراليا للتنس» في الخامسة والأربعين
2 يناير 2026 11:02

ملبورن(أ ف ب)
ستصبح الأميركية فينوس وليامز، الحائزة على سبع بطولات كبرى في فردي كرة المضرب، عن 45 عاماً أكبر لاعبة تشارك في بطولة أستراليا المفتوحة، بعدما حصلت على بطاقة دعوة لخوض منافسات أولى بطولات الجراند سلام للعام الحالي.
وسيدرج اسم الأميركية في القرعة الرئيسة في ملبورن بارك للمرة الأولى منذ عام 2021.
وستصبح وليامز، الشقيقة الأكبر لسيرينا، أكبر لاعبة تشارك في بطولة أستراليا المفتوحة، منذ اليابانية كيميكو ديت التي كانت في الرابعة والأربعين من عمرها عندما خسرت في الدور الأول عام 2015.
وقالت وليامز: "أنا متحمسة للعودة إلى أستراليا، وأتطلع بشوق للمنافسة خلال فصل الصيف الأسترالي".
وأضافت: "لديّ ذكريات رائعة لا تُنسى هناك، وأنا ممتنة لهذه الفرصة للعودة إلى مكان له مكانة خاصة في مسيرتي الرياضية".
وبلغت وليامز نهائي الفردي في بطولة أستراليا المفتوحة عامي 2003 و2017، وفازت بلقب بطولة ويمبلدون خمس مرات، وببطولة الولايات المتحدة المفتوحة مرتين.
وستشارك وليامز، بطلة أستراليا المفتوحة للزوجي أربع مرات، الأسبوع المقبل في دورة أوكلاند ضمن استعداداتها لخوض منافسات أولى بطولات الجراند سلام التي ستقام بين 18 يناير والأول من فبراير.
وعادت وليامز إلى ملاعب الكرة الصفراء في بطولة فلاشينج ميدوز العام الماضي عقب انقطاع دام 16 شهراً.

أخبار ذات صلة
«الذراع» يمنع درايبر من «أستراليا للتنس»
فيريرو عن انتهاء علاقته مع ألكاراز: نحتاج إلى فترة حداد!
فينوس وليامز
ويمبلدون
بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
آخر الأخبار
الأكثر خسارة بالقيمة السوقية في 2025.. الإنجليز أكثر المتضررين
الرياضة
الأكثر خسارة بالقيمة السوقية في 2025.. الإنجليز أكثر المتضررين
اليوم 18:45
محمد بن راشد يحضر أفراح المقعودي والسبوسي
علوم الدار
محمد بن راشد يحضر أفراح المقعودي والسبوسي
اليوم 18:41
زلزال
الأخبار العالمية
زلزال عنيف يهز المكسيك
اليوم 18:36
جماهير الوصل تودّع محمد بن عبيد آل مكتوم بـ «تيفو مؤثر» في زعبيل
الرياضة
جماهير الوصل تودّع محمد بن عبيد آل مكتوم بـ «تيفو مؤثر» في زعبيل
اليوم 18:30
«دوري الأولى».. مصفوت يستقبل «يونايتد» وسيتي يلاقي الجزيرة الحمراء غداً
الرياضة
«دوري الأولى».. مصفوت يستقبل «يونايتد» وسيتي يلاقي الجزيرة الحمراء غداً
اليوم 18:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©