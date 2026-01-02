«كليبرز» و«هيت» و«روكتس» على طريق الانتصارات المتتالية

نيويورك(أ ف ب)

واصل لوس أنجلوس كليبرز صحوته وحقق انتصاره السادس توالياً، بفضل كواي لينارد الذي سجل 45 نقطة مع 7 متابعات، في الفوز على ضيفه يوتا جاز 118-101، في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي أيه).

ويأتي الفوز السادس توالياً لكليبرز والذي ساهم فيه أيضاً جيمس هاردن بتسجيله 20 نقطة، بعد سلسلة من خمس هزائم متتالية و10 في 11 مباراة.

ورغم هذه السلسلة من الانتصارات، ما زال كليبرز في المركز الحادي عشر لترتيب الغرب، بـ12 انتصاراً فقط مقابل 21 هزيمة، وهو السجل ذاته لفريق جاز الذي تجاوز أربعة من لاعبيه حاجز الـ15 نقطة، وأبرزهم كايل أندرسون (22 مع 8 متابعات) وبرايس سنسابو (20).

وسجل نورمن باول 36 نقطة وقاد ميامي هيت إلى فوزه الرابع توالياً، بتغلبه على متصدر المنطقة الشرقية ديترويت بيستونز 118-112.

وتألق باول من خارج القوس بتسجيله سبع ثلاثيات، فيما أضاف المكسيكي الأصل خايمي خاكيس 19 نقطة من مقاعد البدلاء، والكندي أندرو ويجينز 17 نقطة وبام أديبايو 15 مع 14 متابعة في الفوز التاسع عشر لهيت في 34 مباراة.

ومُني بيستونز بهزيمته الثالثة في آخر أربع مباريات والتاسعة هذا الموسم مقابل 25 فوزاً، لكنه بقي في صدارة المنطقة الشرقية وصاحب ثاني أفضل سجل في الدوري، خلف متصدر الغرب أوكلاهوما سيتي ثاندر حامل اللقب (29-5).

وكان كايد كانينجهام أفضل لاعبي بيستونز بتسجيله 31 نقطة مع 11 تمريرة حاسمة و8 متابعات.

وقاد كيفن دورانت فريقه هيوستن روكتس إلى انتصاره الرابع توالياً، وجاء على حساب فريقه السابق بروكلين نتس 120-96.

وتألق دورانت ضد الفريق الذي دافع عن ألوانه من 2019 حتى 2023، وأحرز 22 نقطة مع 11 تمريرة حاسمة، فيما أضاف أمين تومسون 23 نقطة بعدما نجح في 10 من أصل 12 محاولة.

كما ساهم التركي ألبيرين شينجون في الفوز الحادي والعشرين لروكتس بتسجيله 20 نقطة مع 6 متابعات و6 تمريرات حاسمة، بينما كان كام توماس أفضل مسجل لبروكلين بـ21 نقطة من مقاعد البدلاء.

وفي دالاس، تألق تايريز ماكسي مسجلاً 34 نقطة مع 10 تمريرات حاسمة و8 متابعات، ليقود فيلادلفيا سفنتي سيكسرز للفوز على مضيفه مافريكس 123-108.

وبرز في صفوف سيكسرز أيضاً الباهامسي في دجيه إدجكومب بتسجيله 23 نقطة، فيما ساهم جويل إمبيد بـ22 والبديل كوينتين جرايمز بـ19 نقطة (نجح في 7 من أصل 9 محاولات).

وسجل جايلن براون 29 نقطة مع 10 متابعات، ليقود بوسطن سلتيكس إلى الفوز على ساكرامنتو كينجز 120-106.

ونجح براون في 11 من أصل 25 محاولة، بينها واحدة فقط من أصل تسع من خارج القوس، قبل أن يخرج في أواخر الربع الأخير بسبب الأخطاء الشخصية.

ويعيش النجم الذي اختير أربع مرات لمباراة كل النجوم (أول ستار)، فترة جيدة، إذ سجل 20 نقطة أو أكثر في 12 من آخر 15 مباراة.

وأضاف بايتون بريتشارد 16 نقطة مع 6 تمريرات حاسمة في الفوز الحادي والعشرين لسلتيكس في 33 مباراة.

وكان ديمار ديروزن أفضل مسجل لساكرامنتو بـ25 نقطة، فيما أضاف الألماني دينيس شرودر 18 نقطة وكيون إيليس 16، من دون أن يكون ذلك كافياً لتجنيب كينجز هزيمته السادسة والعشرين للموسم والرابعة في آخر خمس مباريات والتاسعة في آخر 11.