الرياضة

دور الـ16 بأمم أفريقيا.. السودان والسنغال في المهمة الصعبة

دور الـ16 بأمم أفريقيا.. السودان والسنغال في المهمة الصعبة
2 يناير 2026 11:54

طنجة (د ب أ)
يستضيف ملعب طنجة أولى مواجهات دور الستة عشر ببطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقامة حالياً في المغرب، والتي تجمع المنتخب السنغالي بنظيره السوداني، غداً السبت.
وكان منتخب السنغال قد تأهل إلى دور الستة عشر بعد تصدره المجموعة الرابعة برصيد سبع نقاط، بعد فوزين على بوتسوانا وبنين وتعادل مع الكونغو الديمقراطية.
على الجانب الآخر، خسر المنتخب السوداني أمام الجزائر وبوركينا فاسو في المجموعة الخامسة، لكن فوزه على غينيا الاستوائية كان كافياً ليبلغ مرحلة خروج المغلوب بعدما كان واحداً من أفضل أربع فرق احتلت المركز الثالث في مجموعتها بالبطولة، التي تتواصل منافساتها حتى يوم 18 يناير الجاري. وعلى الورق يعد المنتخب السنغالي المرشح الأوفر حظاً للعبور إلى دور الثمانية، لما يملكه من خبرات وأسماء كبيرة في صفوفه وعلى رأسهم ساديو ماني، نجم ليفربول الإنجليزي السابق والنصر السعودي الحالي، ونيكولاس جاكسون، مهاجم بايرن ميونيخ المعار من تشيلسي، وماتار سار نجم خط وسط توتنهام الإنجليزي، وإيلمان ندياي مهاجم إيفرتون الإنجليزي وزميله لاعب الوسط إدريسا جانا جاي، بالإضافة إلى المدافع المخضرم كاليدو كوليبالي وحارس المرمى إدوارد ميندي، لاعبا الهلال والأهلي السعوديين على الترتيب.
وفي دور المجموعات قدم المنتخب السنغالي أداءً جيداً بالتدريج، حيث حقق فوزاً سهلاً على بوتسوانا بثلاثية، ثم خاض تحدياً قوياً مع الكونغو الديمقراطية انتهى بالتعادل 1/1، ثم كرّر الفوز بثلاثية في الجولة الأخيرة هذه المرة على حساب بنين.
ويطمح باب ثياو، المدير الفني للمنتخب السنغالي، والذي سبق له الفوز بلقب بطولة أفريقيا للمحليين عام 2022 مع بلاده كمدرب، إلى تحقيق الفوز باللقب الثاني في تاريخ السنغال، بعدما حقق الفريق نسخة عام 2021 للمرة الأولى في تاريخه.
وسيكون على السنغال اجتياز عقبة السودان أولاً قبل مواجهة الفائز من مالي وتونس في المباراة الأخرى، لكن ذلك لا يعني أن الأخير سيكون مجرد محطة للمضي قدماً.
وتواجد المنتخب السوداني، حامل لقب نسخة عام 1970، في مجموعة صعبة ضمّت الجزائر، بطل المسابقة مرتين، وبوركينا فاسو وغينيا الاستوائية، وهي منتخبات قدمت أداءً جيداً في النسخ الأخيرة من المسابقة ورغم الهزيمة أمام الجزائر بثلاثية في مستهل مشوار البطولة، نجح المنتخب السوداني في تحقيق الفوز على غينيا الاستوائية بهدف، وضمن الصعود ضمن أفضل المنتخبات التي احتلت المركز الثالث، رغم خسارته في الجولة الأخيرة أمام بوركينا فاسو بثنائية.
ويدرك جيمس كواسي أبياه، مدرب منتخب غانا السابق والسودان الحالي، أن المهمة ستكون صعبة أمام ماني ورفاقه، لذلك سيعتمد على الأداء الجماعي لفريقه الذي عانى من ظروف صعبة في استعداداته لخوض المنافسات، نظراً لظروف البلاد في الوقت الحالي.
وألتقى الفريقان في تصفيات كأس العالم 2026، حيث تواجدا معاً في المجموعة الثانية إلى جانب منتخب الكونغو الديمقراطية وتوجو وموريتانيا وجنوب السودان، واحتل المنتخب السوداني المركز الثالث برصيد 13 نقطة، بفارق تسع نقاط خلف الكونغو الديمقراطية التي تأهل منتخبها لخوض الملحق العالمي بعد فوزه بالملحق الأفريقي، وبفارق 12 نقطة خلف السنغال. وفي مواجهتهما بالتصفيات، تعادل الفريقان سلبياً في بنغازي الليبية، قبل أن يفوز المنتخب السنغالي بهدفين دون رد على أرضه، وكان لذلك الفوز أثر كبير في بلوغ المنتخب السنغالي نهائيات المونديال الذي سيقام في أميركا والمكسيك وكندا.

