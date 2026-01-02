الجمعة 2 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«الإمارات للشواحيف».. موعد مع حسم اللقب في خورفكان

«الإمارات للشواحيف».. موعد مع حسم اللقب في خورفكان
2 يناير 2026 13:30

خورفكان (الاتحاد)
تتجه الأنظار غداً إلى الجولة الخامسة والختامية من بطولة الإمارات للشواحيف التراثية، ضمن مهرجان خورفكان البحري، بتنظيم نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، وبإشراف اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، وبرعاية ماج القابضة في محطة أخيرة لا تمثل مجرد سباق لحسم اللقب، بل مشهداً لإحياء أحد أعرق أشكال التراث البحري الإماراتي في قالب تنافسي حديث.
وتُعد سباقات الشواحيف من الرياضات التراثية الأصيلة، التي تجسّد ارتباط الإنسان الإماراتي بالبحر، إذ تعتمد على القوارب الخشبية التقليدية المزوّدة بمحركات، في امتداد معاصر لموروث بحري شكّل جزءاً من حياة الأجداد في الصيد والتنقل والتجارة، قبل أن يتحول اليوم إلى منافسة رياضية تحافظ على الأصالة وتستقطب الأجيال الجديدة.
ويشهد برنامج الجولة الختامية إقامة سباق كسر الكيلو إلى جانب السباق الرئيسي، في ظل صراع مفتوح على اللقب مع تقارب النقاط بين المتنافسين، ما يجعل الحسم مؤجلاً حتى اللحظات الأخيرة.
ويدخل عارف الزفين الجولة الحاسمة متصدراً الترتيب العام برصيد 63 نقطة على متن القارب «المشخص 33»، بمشاركة يوسف الصبوري، بعد موسم قدّم فيه أداءً متوازناً عكس خبرته وقدرته على التعامل مع ضغوط المنافسة.
وفي سباق لا يفصل فيه سوى نقطة واحدة، يلاحقه مباشرة محمد سعيد سهيل في المركز الثاني برصيد 62 نقطة على متن القارب «هياف»، بمشاركة أحمد خميس، ليضع جولة اليوم في إطار مواجهة مباشرة قد تقلب ترتيب الصدارة في أي لحظة.
كما يواصل القارب «المشخص 20» حضوره القوي من المركز الثالث برصيد 53 نقطة بمشاركة ماجد الخلف وإسماعيل المرزوقي، فيما يتمسّك جاسم الدخيل بآماله من المركز الرابع برصيد 50 نقطة على متن القارب «رهيب الكويتي 7»، بمشاركة حسين حيدر صابر، في سباق لا يخلو من المفاجآت.
وأكدت اللجنة المنظمة اكتمال الجوانب الفنية والتنظيمية للجولة الختامية، بما يضمن ختاماً يليق بمكانة البطولة ودورها في الحفاظ على التراث البحري الإماراتي، وترسيخ رياضة الشواحيف كأحد أبرز الجسور التي تربط الماضي بالحاضر.
ومن المنتظر أن تحظى جولة الحسم بمتابعة جماهيرية واسعة، ترقباً للحظة التتويج، التي ستعلن بطل موسم لم يكن سباقاً على اللقب فقط، بل احتفاءً بإرث بحري ما زال ينبض بالحياة.

