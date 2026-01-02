الجمعة 2 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مضمار العين يرسم الإثارة في العام الجديد بـ7 أشواط غداً

مضمار العين يرسم الإثارة في العام الجديد بـ7 أشواط غداً
2 يناير 2026 13:45

عصام السيد (العين)
يستقبل مضمار نادي العين للفروسية والرماية، غداً، فعاليات السباق الأول في العام الجديد، ويتضمن 7 أشواط خُصصت جميعها للخيول العربية الأصيلة، تتنافس على جوائزه الإجمالية البالغة 600 ألف درهم.
ويواجه «طارق» غريميه «هياب الزمان» و«آر إكس بيرن» في الشوط الرابع والرئيس لمسافة 1800 متر، للخيول العربية الأصيلة «قوائم» عمر 5 سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 150 ألف درهم.
ويعد الجواد «الليث» الفائز بتسعة سباقات وصاحب التصنيف الأعلى البالغ 115 رطلاً أبرز الخيول حظاً اليوم، ويواجه «مسعود الخالدية»، و«آر بي موني ميكر»، في الشوط السابع لمسافة 1000 متر للخيول العربية الأصيلة «شروط» عمر خمس سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 85 ألف درهم.
وتبدأ الفعاليات بالشوط الأول لمسافة 1800 متر للخيول العربية الأصيلة المبتدئة عمر أربع سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 70 ألف درهم، وأبرز الخيول «الفايز ماديسون»، و«رمز»، و«شاثا أو».
ويتصدر «كيف ستار»، و«أسمهان»، و«لودو دو لاجاريه»، ترشيحات الشوط الثاني لمسافة 1800 متر للخيول العربية الأصيلة عمر أربع سنوات فما فوق «تكافؤ» تصنيف (0-90) وقيمة جائزته 70 ألف درهم.
وخصّص الشوط الثالث لمسافة 1800 متر للخيول العربية الأصيلة «المبتدئة» عمر أربع سنوات فقط، وقيمة جائزته 70 ألف درهم، ويبرز من بين المرشحين «نورا دو لياجل» و«جيرمين» و«زوان دو ميرفال».
ويعد «فاهم»، و«مزنة إن إف»، و«بشاير»، أبرز المرشحين في الشوط الخامس لمسافة 1600 متر للخيول العربية الأصيلة المبتدئة «توليد الإمارات» عمر أربع سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 70 ألف درهم.
وسيكون الصراع ملتهباً بين «بعيد»، و«كيان»، و«عزام» في الشوط السادس لمسافة 1600 متر للخيول العربية الأصيلة «شروط» عمر أربع سنوات فقط، وقيمة جائزته 85 ألف درهم.

