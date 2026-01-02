سلوت يشكو التحكيم الإنجليزي بسبب قلة ركلات الجزاء

لندن (د ب أ)

أعرب آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، عن امتعاضه لإصرار هوجو إكيتيكي، مهاجم الفريق، على البقاء واقفاً وعدم محاولة الحصول على ركلة جزاء خلال مواجهة ليدز يونايتد، لكنه أكد أنه لن يشجع لاعبيه أبداً على استغلال أي التحام مع لاعبي الفرق المنافسة.

وعاد ليفربول لنزيف النقاط مجدداً في أولى مبارياته بالعام الجديد في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما تعادل من دون أهداف مع ضيفه ليدز يونايتد، مساء أمس الخميس، ضمن منافسات المرحلة الـ19 للمسابقة، لتتوقف سلسلة انتصارات الفريق، التي استمرت في مبارياته الثلاث الماضية بالبطولة، ويظل في المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 33 نقطة.

وواصل اللاعب الفرنسي الدولي كفاحه رغم محاولات باسكال سترويك، لاعب ليدز، الحصول على الكرة منه، ورغم أن ذلك أتاح في النهاية فرصة للألماني فلوريان فيرتز، لاعب ليفربول، لهز الشباك، فإن سلوت رأى أنه لو كان سقط على الأرض لاحتسب حكم المباراة ركلة جزاء للفريق الأحمر. وبفضل دفاع ليدز الصلد على ملعب (آنفيلد)، تعادل ليفربول سلبياً لأول مرة منذ ديسمبر 2023، في الموسم الأخير لمدرب الفريق السابق الألماني يورجن كلوب، والأول لسلوت في مباراته رقم 84 مع الفريق.

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت واقعة الشوط الأول تستحق ركلة جزاء، قال المدرب الهولندي: «لا، لأنه ظل واقفاً. لو كان سقط على الأرض، لاحتسبت ركلة جزاء، على الأرجح». وأضاف سلوت، الذي أكد في أغسطس الماضي أن فريقه هو الأكثر نزاهة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز «لم نحصل هذا الموسم على ركلات جزاء عندما يتعرض لاعبونا للعرقلة في كثير من الأحيان».

وأوضح سلوت في تصريحاته، التي أوردتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) «احتسبت ضدنا بعض ركلات الجزاء غير المستحقة هذا الموسم، لكن في مباراة برينتفورد خارج ملعبنا، قال الحكم لكودي جاكبو: (استمروا باللعب)، لذا يحاول لاعبو فريقي البقاء واقفين، ومن ثم يصعب على تقنية الفيديو المساعد (فار) التدخل».

وأكد مدرب ليفربول: «نكرر نفس الأمر. لا أؤمن بأنك تحصل على ما تستحقه خلال موسم واحد، ولكن على المدى الطويل، موسمين أو ثلاثة أو أربعة مواسم، حينها أؤمن بذلك».

وتابع: «أعتقد أنني لست مخطئاً في أننا لم نحصل إلا على ركلة جزاء واحدة هذا الموسم، وهذا أمر مثير للدهشة بالنسبة للفريق الذي يستحوذ على الكرة أكثر من غيره». واستدرك سلوت، حيث قال «لكنني لا أقول إنني أشجعهم على القيام بذلك. هذه هي طبيعتنا. نبقى صامدين». واعترف سلوت بأن فريقه لم ينجح أمام خصم منظم جيداً حافظ على نظافة شباكه للمرة الأولى منذ أغسطس الماضي، حيث قال: «نحن الفريق الأكثر استحواذاً على الكرة، لكن هذا لا يجدي نفعاً إن لم تخلق فرص كافية، ولخلق فرص أمام دفاع متكتل، نحتاج إلى سرعة ولحظات فردية مميزة لخلق تفوق عددي». واختتم سلوت حديثه، بالقول:«هناك طريقة أخرى وهي الهجمات المرتدة، لكن أمامك 11 لاعباً، وليس من السهل إيجاد لاعبين متمركزين بالقرب من المرمى دون رقابة. لقد رأينا فريقاً لم يتوقف عن المحاولة».