إهدار الفرص يضع جوارديولا في دائرة الإحباط

لندن (د ب أ)

أعرب جوسيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن شعوره بخيبة أمل بعد فشل فريقه في استغلال العديد من الفرص خلال لقائه مع مضيفه سندرلاند.

وأوقف سندرلاند سلسلة انتصارات ضيفه مانشستر سيتي، التي استمرت في مبارياته الثماني الأخيرة بمختلف المسابقات، بعدما تعادل معه من دون أهداف، مساء أمس الخميس، ضمن منافسات المرحلة الـ19 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وبقي مانشستر سيتي، الساعي لاستعادة اللقب الذي فقده في الموسم الماضي، في المركز الثاني بترتيب البطولة برصيد 41 نقطة، بفارق 4 نقاط خلف أرسنال (المتصدر).

ورغم الفرص العديدة التي أتيحت لمانشستر سيتي، عجز لاعبوه عن ترجمتها إلى أهداف، في المباراة الأولى للفريق السماوي خلال العام الجديد.

وأبدى المدرب الإسباني رضاه عن أداء فريقه، رغم الفشل في الحصول على النقاط الثلاث، حيث قال عقب اللقاء: «قدمنا مباراة رائعة، خاصة في الشوط الثاني. اتسم الشوط الأول بالندية، وأهدرنا فرصاً للتسجيل ونحن على بُعد خطوات قليلة للغاية من المرمى».

وأضاف مدرب سيتي «سنحت لنا فرص كثيرة، وقدمنا أداءً جيداً أمام فريق رائع، لكنني فخور وسعيد للغاية بالطريقة التي لعبنا بها في هذا الملعب الصعب أمام منافس عنيد».

وأكد جوارديولا، في تصريحاته التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): «بذلنا قصارى جهدنا من أجل الفوز، لكننا لم نتمكن من ذلك في النهاية». وسبق للفريقين أن التقيا الشهر الماضي، حيث حقق مانشستر سيتي فوزاً ساحقاً 3/ صفر على ملعب (الاتحاد)، لكن التعادل على ملعب (النور) مدد سلسلة عدم الخسارة لسندرلاند في معقله بالدوري الإنجليزي إلى 10 لقاءات متتالية.

وتطرق جوارديولا للحديث عن فريق سندرلاند، حيث قال: «كان أداء لاعبيه جيداً حقاً، لقد كان ذلك مفاجئاً بالنسبة لنا، لكننا صنعنا فرصاً كثيرة للتسجيل». وتابع: «لا أعرف إن كانت الفرق الأخرى قادرة على الحضور إلى هنا وتفعل ما نفعل. حتى في الشوط الأول، كان هناك تسلل طفيف تسبب في إلغاء هدف لنا، وسنحت لنا فرصة أو فرصتان». واختتم جوارديولا حديثه قائلاً: «لعبنا أفضل بكثير الليلة من لقاء نوتنجهام فورست (الذي انتهى بفوز سيتي)، لكننا لم نتمكن من الانتصار اليوم، من الوارد حدوث ذلك. يتعيّن علينا الآن التعافي، فلدينا يومان فقط قبل أن نواجه تشيلسي، وسنسعى جاهدين لتحقيق الفوز».