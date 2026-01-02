رحلة ماريسكا مع «البلوز».. هل استحق بطل العالم مغادرة تشيلسي؟!

معتز الشامي (أبوظبي)

أعلن تشيلسي انفصاله بالتراضي عن إنزو ماريسكا، في تراجع حاد لمسيرة المدرب الإيطالي، بعد أن حاز على لقب أفضل مدرب في شهر نوفمبر، قبل أن يحقق الفريق فوزاً واحداً فقط في آخر 7 مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز، ما أدى إلى خروجه من المنافسة على لقب البريميرليج.

وصل تشيلسي إلى المركز الثالث في نوفمبر وكان من بين المرشحين للفوز باللقب، وكان يتمتع بثقة عالية بعد أن سحق برشلونة 3-0 في دوري أبطال أوروبا. لكنه تراجع منذ ذلك الحين إلى المركز الخامس في الدوري ليصبح متأخراً بفارق 15 نقطة عن المتصدر أرسنال في منتصف الموسم، ويغادر ماريسكا، الذي انضم إلى تشيلسي عام 2024 بعد أن قاد ليستر سيتي للصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، منصبه، بعد 18 شهراً بالضبط، من تكليفه بمهمة إنعاش حظوظ النادي بعد عامين من الإخفاق في التأهل لدوري أبطال أوروبا.

وفي نهاية المطاف، قاد ماريسكا الفريق اللندني للتأهل لدوري أبطال أوروبا باحتلاله المركز الرابع، إضافة إلى الفوز بلقب دوري المؤتمر الأوروبي، وكأس العالم للأندية، في موسمه الأول مع فريق شاب، وإن كان قد تم بناؤه بتكلفة باهظة.

ومع ذلك، فإن سلسلة من النتائج السيئة في ديسمبر وتصريحات غير معتادة من المدرب الإيطالي دفعت إدارة النادي إلى اتخاذ إجراء والانفصال عن المدرب، البالغ من العمر 45 عاماً.

لكن كيف كان ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز منذ تعيين ماريسكا؟!. حيث أنهى المدرب الإيطالي موسمه الكامل الوحيد على رأس الإدارة الفنية في المركز الرابع، ويغادر الفريق وهو يحتل المركز الخامس في جدول الترتيب موسم 2025-2026، ورغم أن تشيلسي بقيادة ماريسكا أثبت قدرته على منافسة أي فريق في أفضل حالاته، إلا أن أداءه في البريميرليج كان يفتقر إلى الثبات.

ويظهر ترتيب فرق الستة الكبار في البريميرليج منذ تعيين المدرب الإيطالي الصيف الماضي، أن الفريق بحاجة إلى تحسين أدائه ليصبح منافساً جديّاً على اللقب، حيث حصد كل من أرسنال وليفربول ومانشستر سيتي نقاطاً أكثر بكثير من تشيلسي، كما يتفوق أستون فيلا عليه في الترتيب.

وخلال فترة توليه تدريب فريق ستامفورد بريدج التي امتدت 549 يوماً، أشرف ماريسكا على 92 مباراة في جميع المسابقات (فاز في 55 وتعادل في 16 وخسر 21)، محققاً معدل 1.97 نقطة في المباراة الواحدة، ويمثل هذا تحسناً ملحوظاً مقارنة بسلفه، الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، الذي بلغ متوسط نقاطه 1.78 نقطة في المباراة الواحدة، ولكنه أقل بكثير من أمثال توماس توخيل (2.08)، وماوريتسيو ساري (2.08)، وأنطونيو كونتي (2.12)

وبالمقارنة مع سجلات مدربي الدوري الإنجليزي الممتاز منذ تعيين ماريسكا، يحتل المدرب الإيطالي المركز الخامس بنسبة فوز (49.1%)، خلف كل من أرني سلوت وبيب جوارديولا وميكيل أرتيتا وأوناي إيمري.