«توب 10» للأندية الأكثر ربحاً بالقيمة السوقية.. ساندرلاند وكومو أكبر المفاجآت

معتز الشامي (أبوظبي)

انتهى العام 2025 حيث حققت العديد من الأندية نجاحات على أرض الملعب، وبخلاف المستطيل الأخضر، كانت هناك أندية أخرى تجني ثمار 2025، ولكن خارج الملعب، وبينما تتكون قائمة الفرق الأكثر قيمة في العالم من متصدري الدوري والمنافسين على اللقب، كانت قائمة الأندية الأكثر ربحاً للقيمة السوقية في 2025 أكثر تنوعاً، حيث تحمل الكثير من المفاجآت، فما هي الأندية التي أضافت أكبر قيمة سوقية إلى تشكيلتها في 2025؟

ولم يحقق أي نادٍ في العالم قيمة سوقية أكبر في عام 2025 من باريس سان جيرمان، الذي أضاف 338 مليون يورو إلى القيمة السوقية لفريقه، والذي شهدت ارتفاعاً كبيراً منذ الفوز بدوري أبطال أوروبا في مايو الماضي.

وتتواجد 3 فرق على الأقل من الدوري الإنجليزي الممتاز، في المراكز الخمسة الأولى، حيث يأتي سندرلاند، الصاعد حديثاً، في المركز الثاني، والذي حقق نجاحاً مماثلاً في 2025، حيث أضاف 248 مليون يورو إلى القيمة السوقية لفريقه بعد صعوده وسوق انتقالات صيفية نشطة.

ويكسر هيمنة الفرق الإنجليزية على المراكز الأولى، فريق كومو، الذي صعد إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي، وضم لاعبين باهظي الثمن خلال الصيف، ليحتل المركز الثالث بقيمة سوقية إجمالية بلغت 223 مليون يورو.

وأضاف تشيلسي، بفضل إنفاقه الصيفي الكبير، نحو 160 مليون يورو إلى القيمة السوقية لفريقه في عام 2025. بينما ساهم نهج نوتنجهام الجريء في سوق الانتقالات، إضافة إلى احتلاله المركز السابع الموسم الماضي، في زيادة القيمة السوقية لفريقه هذا العام بمقدار 178 مليون يورو.

ويأتي أرسنال، أحد أبرز المرشحين للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، في المركز السادس، بعد أن ارتفعت القيمة السوقية لفريقه بمقدار 151 مليون يورو منذ بداية عام 2025، ويحتل ريال مدريد المركز السابع بزيادة قدرها 144 مليون يورو في القيمة السوقية للفريق الملكي، وفي المركز الثامن يأتي ليدز يونايتد، الذي أضاف 136 مليون يورو إلى القيمة السوقية لفريقه.

ويأتي روما الإيطالي، بالمركز التاسع في القائمة، بعد أن ارتفعت القيمة السوقية لفريقه بمقدار 115 مليون يورو. ويكمل قائمة العشرة الأوائل، ستراسبورج، وهو أحد أذكى الأندية في الدوري الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية 2025، حيث ارتفعت القيمة السوقية لفريقه بمقدار مذهل بلغ 113 مليون يورو.

وتتفوق فرق، كريستال بالاس (+76.2 مليون يورو)، وساسولو (+76.4 مليون يورو)، وهامبورج (+85.9 مليون يورو)، وأتلتيكو مدريد (+90.2 مليون يورو)، وبورنموث (+92.5 مليون يورو) على ليفربول صاحب المركز الـ20 (+ 74.1 مليون يورو)، ما يظهر تنوعاً كبيراً في الأندية.

وينطبق الأمر نفسه على العملاق الألماني بايرن ميونيخ، حيث يحتل المركز الـ14 فقط في القائمة، بزيادة في القيمة السوقية للاعبين بلغت 92.6 مليون يورو، ما يضعه مباشرة خلف توتنهام (+94.7 مليون يورو)، وبرشلونة (+100 مليون يورو)، ومرسيليا (+108 ملايين يورو).